Tractors i pagesos catalans es manifesten a Madrid per reclamar ajuts per la sequera

Una cinquantena de tractors i uns 200 pagesos procedents de Catalunya s'han manifestat aquest dimecres a Madrid per reclamar ajuts per la sequera. La marxa d'Unió de Pagesos va arrencar dilluns i ha arribat aquest dimecres la capital espanyola per protestar davant del Ministeri d'Agricultura.

Ho han fet juntament amb altres tractoristes d'arreu de l'Estat: prop de 200 vehicles i 500 agricultors s'han mobilitzat en total per denunciar "les conseqüències nefastes" de la sequera. El sindicat ha criticat que els 276,71 milions d'euros establerts al Reial decret llei 4/2023 i els 81 milions de la reserva de crisi de la Política Agrària Comuna (PAC) utilitzats per l'Estat "són totalment insuficients per articular ajuts directes per pal·liar pèrdues i sobrecostos".

Unió d'Unions d'Agricultors estima unes pèrdues de producció als cultius per la sequera de 4.805 milions d'euros i un sobrecost estimat dels pinsos de 7.987 milions, prenent la mitjana dels darrers cinc anys. Això sense comptar els sectors de la fruita i la vinya, "que veuran l'impacte de la sequera amb importants minves", detalla Unió de Pagesos en un comunicat.

El sindicat català adverteix que, si no s'articulen "urgentment les mesures suficients" per fer front a les conseqüències d'aquesta sequera es posarà en risc la continuïtat de la pagesia professional catalana. De retruc, també la de les entitats associatives del sector", com cooperatives, Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) o comunitats de regants, afegeix.

Unió de Pagesos denuncia que el Ministeri d'Agricultura no contempla la compensació amb ajudes directes ni de les pèrdues de la producció ni dels mitjans de producció, com els arbres. I critica que el Ministeri tampoc ha escoltat la demanda d'ajuts directes associats al pla proteic a l'oví i cabrum amb la flexibilització de la PAC, així com que tampoc té previst fer ús dels fons disponibles del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural dels programes aprovats.

El sindicat denuncia que falta articular mesures fiscals, com l'adequació de mòduls de l'IRPF, o l'exempció de tributs lligats a la gestió de l'aigua, entre els quals els de les quotes de reg. I assegura que l'Estat tampoc ha respost amb mesures socials per a la pagesia, posant d'exemple l'exempció de les quotes del Règim Especial de Treballadors Autònoms [RETA] agrari per un any.