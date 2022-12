La traductora Mara Faye Lethem rep el Premi Internacional J. B. Cendrós d'Òmnium Cultural

La traductora estatunidenca Mara Faye Lethem ha estat distingida amb el Premi Internacional Joan B. Cendrós d'Òmnium Cultural per la seva "tasca incansable i de llarg recorregut" ajudant a internacionalitzar la cultura catalana a través de la traducció a l'anglès d'obres escrites en català. "Gràcies a Lethem, les novel·les escrites en la nostra llengua i la qualitat dels nostres autors agafen dimensió internacional i arriben a més racons", ha apuntat el president d'Òmnium, Xavier Antich.

El guardó, que implica una dotació de 3.000 euros, reconeix iniciatives que han contribuït a la internacionalització de la llengua, la cultura i la nació catalanes. N'han estat mereixedors, entre d'altres, el periodista finès Pertti Pesonen; els editors nord-americans Jill Schoolman i Chad W. Post; l'alemany Alex Rühle; l'escriptor gallec Suso del Toro; el corresponsal francès Henry de Laguérie; o el diari nord-català L'Indépendant. En l'edició anterior, el guardó va recaure a l'artista xinès Ai Weiwei.

Aquest any, Faye Lethem ha traduït When I Sing, Mountains Dance (Canto jo i la muntanya balla), d'Irene Solà, un dels títols destacats pel diari The Guardian entre els millors llibres de ficció de l'any i inclòs a la llista dels millors llibres de la Biblioteca Pública de Nova York. També enguany ha publicat Seven Deadly Sins, una recopilació d'assagistes catalans com Raül Garrigasait, Jordi Graupera, Oriol Ponsatí-Murià, Marina Porras, Adrià Pujol, Anna Punsoda i Oriol Quintana, i Other People's Beds, d'Anna Punsoda, tots dos amb Fum d'Estampa Press (Regne Unit).

El jurat del Premi Joan B. Cendrós -format per Antoni Bassas, Joan Becat, Laura Cendrós, Carme Colomina, Josep Gifreu, Elena Jiménez i Mary Ann Newman- li ha atorgat el premi per unanimitat. El guardó es lliurarà en el marc de la 72a edició de la Nit de Santa Llúcia-Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, que se celebrarà el proper dimarts 13 de desembre al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Faye Lethem, doctorat en estudis catalans a Saint Andrews

Nascuda a Nova York el 1971 i actualment resident a Barcelona, Mara Faye Lethem és una de les traductores més prolífiques del català a l'anglès i està fent un doctorat en estudis catalans a la University of Saint Andrews, on porta a terme un estudi amb traducció de l'obra de Pere Calders. La seva obra com a traductora inclou obres de Max Besora, Jaume Cabré, Alícia Kopf, Jordi Nopca, Albert Sánchez Piñol, Marta Orriols, Toni Sala, entre d'altres.

Òmnium valora el fet que, traduint novel·les escrites en català a la llengua més parlada al món, Lethem fa que la literatura catalana "travessi fronteres i es pugui llegir arreu". "Més enllà de la productivitat, és una gran traductora, que se sap adaptar a l'estil de l'autor amb elegància, humor, vulgaritat o poesia", ha enumerat l'entitat cultural.