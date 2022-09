La transformació de l'estació de Sants enllestirà la primera fase el 2026 i preveu una inversió mínima de 410 milions

Les obres per a la transformació de l'estació de Sants començaran a finals del 2023 i enllestiran la primera fase d'actuacions el 2026, segons han anunciat l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Transports. Les principals actuacions inclouen la reurbanització de la plaça dels Països Catalans, l'ampliació del vestíbul i duplicar fins als 36.000 metres quadrats els espais ferroviaris.

El finançament es farà de forma conjunta entre Adif i el consistori. Adif es farà càrrec de la part ferroviària, estimada en uns 410 milions d'euros, i l'Ajuntament, que no ha detallat la seva part d'inversió, de la part urbanística. La transformació es fa amb el propòsit d'augmentar la capacitat de passatgers fins als 58 milions l'any 2030.

Adif i l'Ajuntament han detallat que el procés de transformació es farà de forma progressiva. Durant la primera fase, que compta amb un pressupost de 130 milions d’euros, Adif durà a terme una sèrie d'intervencions a les andanes de Rodalies i d'alta velocitat (AVE) i farà noves sales d'embarcament al vestíbul. Al mateix temps, duplicarà l'espai per a usos ferroviaris, fins als 36.000 metres quadrats, i obrirà dues noves entrades a l'estació, amb la qual cosa disposarà de quatre accessos: al nord, sud, est i l'oest.

Per la seva banda, en la primera fase, l'Ajuntament tirarà endavant la reurbanització de l'entorn de l'estació: es retirarà el trànsit a la banda mar, tocant al parc de l’Espanya Industrial, i es remodelarà la plaça dels Països Catalans per tal de pacificar-la i dotar-la d'espais verds, amb l’objectiu de fer més accessible l’estació als vianants. Amb això, és farà desaparèixer els dos vials on actualment s'acumulen vehicles privats i taxis i unir la plaça amb l'estació.



La primera fase també inclou la construcció d’una ludoteca pública dins l’estació, i un espai per acollir esdeveniments culturals.

La segona fase de les obres, s'iniciarà el 2026 i es preveu que finalitzi el 2029, inclourà la naturalització de la plaça Joan Peiró, el soterrament de l'estació de taxis, i la construcció de la nova coberta de l'estació, on s'ubicaran oficines, establiments de restauració i botigues. A aquesta coberta s'instal·laran 14.000 m² de plaques fotovoltaiques.

Amb tot, el projecte busca reduir fins a un 75% el tràfic rodat i augmentar en un 85% l'espai per a vianants.



En la presentació del projecte, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que la remodelació de Sants "suposarà una millora indiscutible" per la mobilitat de Barcelona. "Després de molts anys de reivindicació, comença una transformació que omplirà de vida la zona i unirà els barris pels quatre costat de l'estació", ha fet valdre Colau.

L'alcaldessa també ha destacat la col·laboració d'Adif en el procés de participació veïnal que es va obrir el gener del 2021 per escoltar les demandes dels veïns de Sants. "És una millora notable i un precedent que esperem que es repeteixi en altres transformacions", ha expressat.



Al seu torn, la ministra de Transports i Agenda Urbana, Raquel Sánchez ha destacat que la transformació de Sants permetrà passar de 46 milions de passatgers a 58 milions l'any 2030. "La reforma respon a les necessitats ferroviàries, però és una transformació de concepte, perquè deixi de ser una estació de pas i passi a ser un centre urbà", ha remarcat la ministra.