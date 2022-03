Volkswagen anuncia una mobilització de recursos "històrica" de 7.000 milions d'euros vinculada als fons europeus dels Projectes Estratègics per la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), dels quals 3.000 milions es destinaran a l'electrificació de la planta del grup a Martorell, on hi ha la fàbrica de Seat. Així ho ha dit el conseller delegat de Seat, Wayne Griffiths, en la roda de premsa de presentació de resultats de la companyia, en la que també s'ha confirmat que Sagunt és la localitat escollida per la gigafàbrica de bateries a l'Estat, que s'espera finançar amb fons europeus.



Thomas Schmall, responsable de Tecnologia de Volskwagen i president del consell d'administració de Seat ha detallat que la fàbrica tindrà una capacitat de 40 gigawatts per hora a l'any i preveu donar feina a 3.000 persones. Schmall ha revelat que un dels motius pels quals s'ha escollit el País Valencià com al territori que acollirà aquesta instal·lació per fabricar cel·les de bateries és que el grup ha premiat la rapidesa a l'hora de disposar dels terrenys, ja que "necessita començar la producció el 2026", cosa que també significa que "els primers moviments es veuran a finals d'any".

Griffiths ha afegit que el personal qualificat, la fortalesa logística i de transport han sigut "capitals" per triar la localitat valenciana i no s'ha pronunciat sobre si la proximitat amb la planta de Ford a Almussafes ha jugat un paper. D'aquesta manera s'ha tancat la incògnita de quina comunitat autònoma acolliria la planta, una qüestió que ha aixecat una gran expectativa mediàtica.



El conseller delegat de Seat també ha celebrat la publicació del PERTE al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) divendres passat i ha confirmat la intenció de la companyia de participar-hi. En cas d'obtenir una quantitat "considerable" de fons europeus, l'automobilística mobilitzarà la inversió més important de la història industrial de l'automoció a l'Estat. "Hem de sortir a guanyar", ha afirmat Griffiths.

Pèrdues de Seat

D'altra banda, la companyia ha presentat uns resultats negatius per segon any consecutiu a conseqüència d'un exercici "inesperat" marcat per la crisi dels subministraments. En total, Seat va perdre 276 milions d'euros durant el 2021, un increment del 32% del resultat negatiu de 194 milions del 2020. Davant l'actual escenari d'incertesa, marcat també per la crisi energètica i la guerra d'Ucraïna, Seat negocia un nou ERTO amb la plantilla