El trànsit de cotxes als accessos de Barcelona baixa un 11% en vuit anys

La intensitat mitjana de trànsit en les vies d'accés a la ciutat de Barcelona s'ha vist reduïda un 11% en els darrers vuit anys. Ho reflecteixen les dades que recull el consistori de la ciutat, a través d'un informe encarregat per l'àrea d'Urbanisme.

En punt claus com l'Eixample la reducció ha estat especialment ressenyable, d'un 17%. En concret, en aquest punt ha baixat la xifra de vehicles que creuen transversalment la zona, passant dels 350.000 vehicles diàriament als 285.000.

La disminució ha estat encara més dràstica als eixos verds ja consolidats (Borrell, Tamarit, Parlament i Sant Antoni), on s'ha reduït un 64% des de 2017. Als carrers que encara estan en obres per convertir-se en eixos verds (Rocafort, Borrell, Girona i Consell de Cent) s'ha notat un descens de fins al 89% des de 2017. Als carrers no afectats pels projectes de Superilla, el descens ha sigut del 15%.

Tot i la reducció global, és ressenyable l'augment de fins al 8% que s'ha registrat a la ronda de Dalt de Barcelona. El descens sí que s'ha confirmat en les altres dues rondes: a la Litoral ha estat d'un 5%, mentre a la del Mig ha estat d'un 4%.

L'Ajuntament de Barcelona inclou en la seva anàlisi les xifres de trànsit del Departament de Gestió de Mobilitat. Es tracta de dades compreses entre el 2015, quan l'alcaldessa Ada Colau va assumiar el seu primer mandat, fins al mes de març del 2023.

19% en altres vies d'accés

De l'anàlisi també destaca la reducció del 19% del trànsit en altres vies d'accés de la ciutat de Barcelona. En concret, es tracta de vies com la Gran Via, l'avinguda Diagonal o l'avinguda Meridiana.

També dels eixos transversals, com Aragó, Mallorca i València, així com els carrers que connecten mar i muntanya: Entença, Muntaner, Aribau, passeig de Gràcia, Balmes i Numància. Ressenyable especialment és la reducció del 30% que s'ha registrat al carrer Aragó.