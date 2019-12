Les múltiples crítiques, que sobretot s’han fet sentir a les xarxes socials, han provocat la rectificació de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). La setmana passada, l’ATM -un consorci liderat per la Generalitat del qual també formen part l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)- va anunciar un seguit de canvis importants en els títols i les tarifes del transport públic, que va voler vendre com una “revolució”. Bàsicament, però, es basava sobretot en dos canvis.



Un era la transformació de l’antiga T-50/30 en la T-Usual, un títol unipersonal que permetrà fer viatges il·limitats durant 30 dies i que costarà 40 euros en la zona 1, és a dir, un 25% menys que la predecessora. L’altre gran canvi era la substitució de la T-10 per la T-Casual, un títol que s’encareix un 11% -passa de 10,2 a 11,35 euros en la primera zona i mantindrà el mateix % d’increment en la resta de zones-. Més enllà de l’encariment del preu, l’allau de crítiques va arribar perquè el títol deixava de ser multipersonal per passar a ser unipersonal. Vuit dies després, l’ATM ha anunciat la creació de la T-Familiar, un títol multipersonal que permetrà fer vuit viatges en un mes i que costarà 10 euros, en la primera zona. Estarà operatiu a partir del març.



"Hem introduït alguns ajustos al model proposat la setmana passada per adaptar algunes inquietuds que havíem anat detectant i que podien comportar algun moment de desincentivació de l'ús del transport públic, que s'ha volgut corregir", ha assegurat el conseller de Territori i Sostenibilitat i també president de l’ATM, Damià Calvet, en una compareixença als mitjans. La vicepresidenta primera del consorci i tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, hi ha afegit que “hem escoltat la ciutadania i fem un pas més per garantir que la demanda té el preu que considerem assequible per a tothom", ha defensat Sanz.



No és l’únic canvi anunciat avui per l’ATM, que també converteix la T-16 –destinat als menors de 16 anys- en totalment gratuït, el que implica eliminar el cost de 35 euros que tenia actualment amb la primera expedició. A més a més, també es congelen els preus del Berguedà i el Ripollès. En el cas del Berguedà el títol de 10 viatges passava inicialment de costar 53,25 euros a 59,25.