Transport públic, taxis, peatges i subministraments: les principals pujades de preus pel 2024

El 2023 ha estat marcat per la lluita contra la inflació i les pujades de preu dels aliments, que han superat el 10%. Al seu temps, l'Euríbor ha assolit les taxes més altes des de la crisi del 2008. Lluny de moderar-se, el 2024 arriba amb alguns serveis que s'encariran, com el transport públic, el taxis i els peatges.

El transport públic augmenta els preus dels títols més utilitzats a partir de meitats de gener, després de tres anys amb preus congelats. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) apuja les tarifes un 6,75% a l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que a la resta de zones ho fan un 3%. La T-casual i el bitllet senzill no tenen descomptes, de manera que amb l'increment de tarifes passaran a costar 12,12 euros la targeta unipersonal de 10 viatges i 2,56 un bitllet senzill, entre altres canvis.

A Renfe, es manté la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i Mitjana Distància, sempre que es facin un mínim de 16 trajectes durant el quadrimestre. Els bitllets d'Avant també continuen amb un descompte del 50%. També és manté almenys durant sis mesos la bonificació de l'IVA dels aliments.

Les tarifes dels taxis de l'àrea metropolitana pujaran al voltant del 3%. De dilluns a divendres durant el dia (tarifa 1) costarà 1,27 euros el quilòmetre, quatre cèntims més. A les nits, dissabtes i festius (tarifa 2) s'encarirà fins als 1,56 euros el quilòmetre, cinc cèntims més. Abaixar la bandera s'apujarà cinc cèntims, fins als 2,60 euros. I el preu per hora d'espera augmentarà poc més d'un euro, fins a 25,60. Destaca l'encariment del 15,4% per anar al moll Adossat a l'aeroport del Prat (tarifa 4): passa de 39 a 45 euros, pensant amb els creueristes.

En la mateixa línia, els quatre peatges gestionats per la Generalitat apujaran les tarifes entre un 3,33% i un 3,5% a partir d'aquest dilluns. L'encariment més important és el de la C-16 al tram entre Sant Cugat, Terrassa i Manresa, un 3,5% més, mentre la resta pujaran un 3,33%. En matèria de transport, dilluns també decau la bonificació de cinc cèntims el litre de carburant que mantenen els transportistes.

Amb el canvi d'any, els pensionistes també veuran com pugen les seves nòmines. D'acord amb la revalorització lligada a l'IPC aprovada en l'últim Consell de Ministres, ho faran un 3,8%. La pensió mitjana de jubilació s'incrementarà així uns 52 euros al mes i un conjunt de mensuals i uns 734 anuals. La mitjana de les pensions se situa en els 1.200 euros i s'incrementarà en uns 46 euros mensuals.

S'encariran l'aigua i la llum

Durant aquest 2024 també augmentaran gradualment l'IVA de la llum i l'electricitat, després que l'últim Consell de Ministres de l'any del govern espanyol decidís retirar de manera progressiva les bonificacions. Així, l'impost especial sobre l'electricitat serà reduït durant els sis primers mesos de l'any i a partir del juliol s'enfilarà fins al 3,8%. I l'impost sobre el valor de la producció elèctrica recuperarà gradualment el seu valor habitual. També s'encareix 33,7% el rebut de l'aigua, que en el cas dels municipis de l'àrea metropolitana serà uns 5 euros més car per llar, de mitjana.

Lloguer limitat al 3%

El govern espanyol manté la limitació d'apujar els lloguers en l'actualització de rendes, que enguany estarà al 3% i no el 2% com el 2023. Pel que fa a les hipoteques, el desembre ha tancat amb l'euríbor per sota del 4% per primera vegada en mesos, després de les fortes pujades registrades durant tot l'any. Això pot implicar un estalvi per als hipotecats a tipus variable que hagin de fer revisió semestral.