Trapero: "En els fets del 2017 tots ho podríem haver fet millor, i jo el primer"

Primera compareixença oficial del restituït Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d'Esquadra. Després de la sentència absolutòria emesa per l'Audiència Nacional, Trapero ha comparegut des de la seu del cos policial català conjuntament amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, per valorar el seu retorn a la direcció del cos anunciat aquest dijous. "Tothom ho podria haver fet millor i jo el primer. Treballaré per això", ha reconegut davant dels periodistes en referència a la gestió policial del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, els fets que el van portar a seure's a la banqueta d'un tribunal. En aquesta línia, Trapero ha assegurat que té la voluntat de "recuperar la confiança institucional" en referència als cossos policials espanyols, i en aquest sentit, ha anunciat que ja s'ha posat en contacte amb el general de la Guàrdia Civil i amb el cap de la Policia Nacional a Catalunya, així com els seus homòlegs: "M'he trobat amb la millor de les respostes".

Trapero ha dit haver "reflexionat" durant els darrers anys per tal de fer "un creixement personal" arran del seu cessament i ha assegurat que, ara fa tres anys, la seva defensa del cos català va ser malentesa: "Jo no vaig ajudar a que s'entengués millor i això va provocar que les relacions personals es compliquessin", ha dit, en referència amb la coordinació amb els caps policials cossos espanyols, com ara el llavors coronel Diego Pérez de los Cobos, un dels testimonis clau de l'acusació contra Trapero. "Una persona al capdavant de 17.000 persones ha de vetllar més per cuidar aquestes relacions personals i aquesta interlocució. És un àmbit clar de millora". Ha afegit que el desgast d'aquelles relacions va donar una imatge equívoca dels Mossos en relació amb el paper que jugava el cos en el referèndum: "Se'ns ha retret que potser vam donar una imatge del que no estava passant, del que el cos no estava fent, i que per sort la sentència [de l'Audiència Nacional] ho ha aclarit".

El major també ha explicat que va haver de dirimir alguns dubtes abans d'acceptar l'assumpció del càrrec relacionats amb el paper dels Mossos: "En aquests darrers tres anys, hem viscut en molts àmbits les relacions que hi ha entre la policia i la política. Jo crec que la sentència ens ajuda a definir-les amb claredat", ha etzibat. Trapero ha matisat que aquestes "sempre han estat clares" però que ara "ho estan més". A més, també ha indicat que la nova estructura de comandament està per perfilar.

Per la seva banda, Miquel Samper ha reforçat les idees expressades per Trapero i ha insistit que el cos comença "de zero" i que deixarà "de mirar pel retrovisor" per tenir mentalitat de futur. El conseller ha volgut destacar la necessitat de "teixir complicitats" amb la ciutadania, potenciar l'eix social dins del cos i en específic en relació amb els desnonaments, un dels àmbits on l'acció dels Mossos ha estat més criticada durant la pandèmia. També ha destacat la lluita contra l'impacte social i econòmic de la Covid-19 en tot el territori, així com contra "les tensions socials" originades per "grups anarquistes d'extrema esquerra" i "grups de l'extrema dreta" vinculats al fubtol, en paraules del conseller.



