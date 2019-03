Trapero nega que el terrat fos l'única sortida segura per la secretària judicial del 20-S

Hi havia una via segura, i per tant no és cert que la secretària judicial del 20-S no tingués alternativa a sortir per les teulades. Josep Lluis Trapero, exmajor dels Mossos d'Esquadra, declara com a testimoni davant el Tribunal Suprem aquest dijous, en el marc del judici al procés, i ho fa assistit per la seva lletrada, en estar processat en una altra causa relacionada amb aquesta qüestió, en aquest cas en mans de l'Audiència Nacional.

"Era una qüestió d'estalviar-nos el temps de tornar a muntar el cordó", assegura el major dels Mossos

Trapero ha respost a les preguntes del número dos de Vox, Javier Ortega Smith, que, sense qüestionar "la vivència de la secretària ni el que ella diu", si els Mossos van oferir a la lletrada de l'administració de justícia que sortís pel terrat de la segona planta no va ser perquè es considerava "insegur" sortir per la porta principal. Segons Trapero, van tenir constància que la diligència d'entrada i registre s'estava allargant, la Guàrdia Civil -que actuava com a policia judicial- els va traslladar que "hi havia problemes tècnics per la còpia d'uns ordinadors", i per això es va desmuntar el primer cordó de la Brigada Mòbil dels Mossos per crear un passadís.



El jutge del Jutjat d'Instrucció Número 13 de Barcelona va cridar al llavors major, passades les 23 hores, i va ser quan Trapero va rebre "la primera notícia que això [el registre] havia acabat. Vaig demanar que parlessin amb la secretària i li oferissin aquesta sortida alternativa. Era una qüestió d'estalviar-nos el temps de tornar a muntar el cordó. Aquesta és la raó de per què se li ofereix aquesta sortida alternativa". "Plantejàvem un dispositiu i, si el plantegem, és perquè ho consideràvem segur. No plantejarem una fórmula que considerem insegura, si plantegem una càpsula de 20 [agents] és perquè no ens podem arriscar al fet que una ampolla arribi a algú de la comitiva", argumentava Trapero, en resposta a l'acusació popular que exerceix el partit ultradretà.



La sortida "per les teulades" o "pels terrats" de la secretària judicial que va supervisar el registre de la seu de la Conselleria d'Economia de la Generalitat el 20 de setembre de 2017 ha estat un dels relats més repetits i exagerats per la dreta política. No obstant això, la lletrada Montserrat del Toro ja va deixar clar en la seva declaració que, si bé sí que va romandre durant 17 hores en la Conselleria, fins i tot quan havia finalitzat el registre, aquesta sortida va consistir a passar "un muret" de tot just "un metre d'altura", pel que es va veure ajudada per un mosso d'esquadra.



(Hi haurà ampliació)