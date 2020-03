Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus.

Preguntes freqüents

Quan es podrà demanar? A partir del dia 1/04/2020.



Cal remarcar que els tràmits estan actius per a la consulta i que per aportar la informació i fer la sol·licitud de l’ajut caldrà esperar a l’1 d’abril, atès que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.



Per quin canal? Telemàtic en l’enllaç que trobareu a https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/



És un únic pagament? Sí, de fins a màxim 2.000 euros



Ho pot demanar qualsevol autònom? Està adreçat a les persones treballadores autònomes -persona física- inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.



Com es decidirà l’import? Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin els quals es concretaran en les instruccions de la petició.