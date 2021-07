El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous que el Govern destinarà 917 milions d'euros durant el 2021 a polítiques actives d'ocupació per fer front a la crisi provocada per la pandèmia, la xifra més alta de la història i que suposa un increment del 54,6% respecte a la de l'any passat. Una xifra, ha destacat Aragonès, que s'enfila als 1.436 milions si s'hi sumen les ajudes directes a treballadors en ERTO i autònoms. Des de Vilanova i la Geltrú, on ha visitat un centre de formació, Aragonès ha assenyalat que es tracta de l'"eina més ambiciosa" impulsada mai per la Generalitat per combatre l'atur, especialment entre els col·lectius més afectats per la pandèmia per "no deixar ningú enrere".

Després de visitar l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (Garraf) acompanyat del conseller d'Empresa i Treball, Aragonès ha afegit que el pla anunciat vol recuperar els llocs de feina perduts durant la pandèmia i transformar el model productiu per tal de generar "riquesa compartida" en el futur. Un pla, ha afegit, que vol impactar especialment en els col·lectius més vulnerables i els que més han patit durant la pandèmia: els joves, els més grans de 55 anys i les persones amb algun tipus de discapacitat.

Els 917 milions d'euros beneficiaran 496.802 persones, un 78% més que el 2020. En xifres absolutes, 263.000 seran dones, 111.989 joves, 98.465 persones més grans de 45 anys i 65.605 amb algun tipus de discapacitat.



Com ha explicat Torrent, el pla inclou ajudes a partir de 5.000 euros per empresa per un any de contractació i compromís de manteniment d'ocupació d'una persona jove, amb l'objectiu de donar feina a 25.000 joves.

També s'impulsaran ajuts a la contractació i formació de persones de més de 45 anys amb ajuts a empreses per potenciar la contractació de fins a 25.000 persones aturades i inscrites al SOC, i recursos per a 15.000 contractes i formació per a dones joves, famílies monoparentals i més grans de 55 anys.



Aragonès ha explicat que l'objectiu d'aquesta mobilització de recursos sense precedents és impulsar les polítiques d'ocupació com el millor instrument per enfortir la cohesió social i resoldre els dèficits estructurals. "Només construirem un futur millor si el construïm junt", ha reblat.