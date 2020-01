Un treballador d'una discoteca de València agredeix dos joves per parlar en català

La Plataforma per la Llengua denuncia un nou cas de discriminació lingüística a la discoteca Rubik de València. En un comunicat, l'entitat assenyala que un membre de la seguretat privada va impedir l'accés a un jove pel fet d'expressar-se en valència, després de preguntar "Quin és el preu de l'entrada?". A més, el mateix treballador el va agredir físicament a ell i a una amiga seva que va provar de mediar.



El jove i dos amics més van demanar el full de reclamacions al mateix porter per queixar-se dels fets. El treballador de seguretat va negar el pas també als seus companys per haver-lo ajudat a omplir el document. La Plataforma relata que una altra amiga que ja havia accedit al local va intentar mediar amb l'agent de seguretat en castellà, però que en quant es va expressar en català, de nou, el treballador la va fer fora. Seguidament, la noia va explicar que acceptava la decisió però que entraria a buscar les seves coses, al que el membre de seguretat va respondre empenyent-la contra el terra i arrossegant-la. Quan el jove a qui havia impedit l'entrada va provar d'ajudar-la, el treballador el va agredir amb un cop de puny a la cara.



Els joves van avisar la Policia Municipal de València, que es va personar a la sala Rubik i va identificar dos porters. La policia va avisar una ambulància d'urgències que va traslladar els dos joves agredits a l'Hospital Clínic de València, on van rebre atenció mèdica i es van acreditar les lesions patides. La Plataforma reivindica el dret dels consumidors a "utilitzar qualsevol de les llengües oficials del País Valencià" i afirma que el membre de la seguretat ha comès un delicte de lesions i de discriminació.