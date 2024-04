Treballadores d'escoles bressol públiques de Barcelona exigeixen abaixar ràtios i acabar amb la precarietat

Treballadores d'escoles bressol públiques de Barcelona han exigit aquest dijous abaixar les ràtios de nens per educadora per poder atendre en bones condicions els infants. Es tracta de la principal reclamació que han fet des de la Plataforma Dignitat 0-3, que en roda de premsa han denunciat també les condicions de "precarietat" en les que treballen, i que també volen eliminar.

Una de les portaveus, Kàtia Miguel, ha manifestat que aquestes ràtios actuals són "abusives i desmesurades". Això no obstant, consideren que reclamar més educadores no és la solució definitiva, sinó que seria un "pegat" temporal. Des de l'organització defensen que els infants d'aquestes edats necessiten estar en grups petits.

D'altra banda, també han rebutjat les externalitzacions i han reclamat que es reconegui i estabilitzi la feina de les educadores de suport. Per tot plegat, han exigit una taula de diàleg amb els partits polítics per impulsar les mesures legislatives necessàries que millorin la seva situació. En la roda de premsa han comptat amb el suport de famílies.

Una de les portaveus d'aquest col·lectiu, Laura Martínez, ha reivindicat que les educadores de suport juguen un paper "clau" en el dia a dia dels infants i ha denunciat la inestabilitat laboral, amb contractes discontinus, i les males condicions de treball en només estar contractades per a determinades franges horàries. A més, han reivindicat poder participar de les decisions a les escoles bressol: per això, necessiten que se les reconegui com a educadores, feina que ha defensat que fan.

Finalment, també han plantejat el problema de les cuineres de les escoles bressol de Barcelona, concretament el d'aquelles treballadores que formaven part de l'empresa Comer Bien, ara en concurs de creditors. Segons han explicat, aquestes empleades no han cobrat dos mesos tot i haver-los treballat. Les treballadores estan actualment absorbides per una altra empresa que presta el servei.

Compromís real de les administracions

Les treballadores i les famílies han descrit la situació que es viu a Barcelona, tot i que han afirmat que és extrapolable a la resta de Catalunya. Per tot plegat, han reclamat un "compromís real" de les administracions amb la petita infància: apunten cap a un pacte de país que es vehiculi a través de la llei d'educació que abordi totes aquestes qüestions. Per aconseguir-ho, han demanat una taula de diàleg entre diferents opcions polítiques.