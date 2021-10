Milers de persones s'han mobilitzat aquest migdia al centre de Barcelona en la manifestació que ha culminat la vaga general del sector públic per denunciar l'abús que l'administració fa de la figura dels interins i reclamar la regularització d'aquests treballadors. Més enllà de les discrepàncies entre l'administració i sindicats sobre el seguiment de la protesta, la marxa, que ha sortit de la plaça Urquinaona i ha acabat a la plaça Sant Jaume de la capital de Barcelona, ha reunit unes 25.000 persones, segons els convocants.



La jornada de mobilització estava impulsada pels sindicats CGT, IAC, CNT, Cobas i COS, que demanen que en comptes de la convocatòria d'oposicions extraordinàries per reduir l'abús d'interins -i complir amb una sentència europea- les administracions convoquin un concurs de mèrits que garanteixi una plaça fixa com a funcionari als interins amb més de tres anys d'antiguitat. "Prou abús de temporalitat", "Les oposicions no són la solució" o "La millor avaluació, els anys de professió", són alguns dels crits que s'han sentit, en la manifestació.

Segons el Govern, la vaga ha tingut un seguiment escàs, de tot just el 7,13% dels treballadors, una dada amb la qual discrepen els sindicats convocats, que asseguren que aquest "no és homogeni, però en cap cas és anecdòtic". Sempre segons les dades de la Generalitat, la participació en la vaga ha sigut més alta al Departament d'Acció Exterior (17,45%) i a l'Educació (12,59%). En nombres absoluts, el col·lectiu que més s'ha mobilitzat és dels professors, amb 12.185 vaguistes.



Aquestes xifres no concorden amb les que han calculat els sindicats convocants, que defensen que la protesta ha sigut més àmplia i les dades del Govern "no són reals", segons la portaveu de la IAC, Assumpta Barbens. La IAC, que és majoritari a la Generalitat, xifra en un 20% la participació a educació i un 10% a l'administració. D'altra banda, la CGT encara eleva més el seguiment, que asseguren que és "majoritari" entre els interins que podien fer vaga, amb una mobilització a ensenyament entre el 50 i el 60% i a l'administració pública municipal del 50%.

Canvis en la tramitació

Els sindicats convocants, entre els quals no hi ha UGT, CCOO o la Intersindical-CSC, denuncien que a l'administració la taxa de temporalitat és d'un 30% de mitjana, quan hauria de ser del 8%. En alguns departaments, aquests percentatges s'enfilen fins a més de la meitat del total del personal. Les organitzacions sindicals consideren que aquests contractes es troben en frau de llei perquè fa més de tres anys que treballen a l'administració sense haver pogut optar a una plaça, perquè no es convocaven exàmens.



Ara, després d'una sentència de la justícia europea, el Govern espanyol ha promogut un decret llei per reduir la temporalitat que es troba en tràmit parlamentari. Els sindicats reclamen als partits que canviïn la proposta de tirar endavant oposicions extraordinàries i que optin per un concurs de mèrits que garanteixi una plaça fixa als interins amb més de tres anys d'antiguitat sense noves oposicions.