"El tren de la negociació amb l’Estat està a punt d’arrencar de debò, no podem desaprofitar una oportunitat històrica"

Pere Aragonès ha donat inici aquest dimarts a la tarda al debat de política general amb el seu discurs de quasi dues hores. El primer que realitza com a president de la Generalitat en aquesta important sessió parlamentària de tres dies. La intervenció d'Aragonès ha tingut tres eixos argumentals bàsics: en primer lloc la vesant social fent una llarga llista de propostes en què ha concretat els principals reptes fixats per l'actual legislatura i que s'emmarquen en el Pla de Govern aprovat recentment.

El segon eix ha estat la defensa del diàleg i la negociació amb el Govern espanyol per mirar de solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya, malgrat les fortes pressions contra la taula de diàleg de bona part de l'independentisme, començant per la CUP però també Junts tot i ser socis de Govern d'Esquerra. Aragonès ha fet una aferrissada defensa del diàleg i la negociació com a únic camí transitable per solucionar el conflicte però també ha tingut dures paraules contra la repressió que assegura manté l'Estat espanyol posant com a mostra l'intent de detenció i extradició de l'expresident Carles Puigdemont a Sardenya. Una repressió, però, que per Aragonès justifica encara més la necessitat de situar-se en el camí del diàleg.

És en la relació amb Junts que s'ha articulat el tercer eix del discurs amb l'objectiu de fixar la idea d'un Govern de coalició sòlid i cohesionat malgrat les tensions que es produeixen constantment entre els dos partits de l'Executiu. Aragonès no només ha estat explícit en el seu discurs al respecte sinó que ho ha volgut escenificar fins i tot prèviament a la seva compareixença a l'hemicicle. El president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, s'ha reunit amb els diputats i diputades dels grups parlamentaris d’ERC i de Junts per Catalunya uns minuts abans de començar el debat de política general. La trobada s'ha fet després de la rebuda institucional a l'ex-president de la Generalitat, Quim Torra.

El president del Govern, Pere Aragonès, i del vicepresident, Jordi Puigneró, en la reunió de grups d'ERC i Junts al Parlament. — Job Vermeulen / ACN

Independència i progrés social

Aragonès ha volgut combinar en el conjunt del seu discurs la idea que la independència i el progrés social són dues cares de la mateixa moneda: "El nostre país necessita totes les eines d’un estat per garantir la cohesió social, la prosperitat econòmica i la defensa dels interessos de Catalunya en un món global. Per això soc independentista, perquè només amb la independència ho podrem garantir. Em vaig presentar a la investidura amb un doble compromís inequívoc: treballar per culminar la independència de Catalunya i iniciar una nova etapa de transformació i canvi per al nostre país".

"Els puc afirmar que la transformació del país ja està en marxa. El canvi a Catalunya ha començat"

I en aquest sentit el president de la Generalitat no ha parlat de futur sinó de present: "Els puc afirmar que la transformació del país que vam prometre en el debat d’investidura i en la constitució del nou Govern ja està en marxa. El canvi a Catalunya ha començat. I avui som ja en una nova etapa de la nostra història. La nova Generalitat ha començat a posar les bases de la transformació i la sacsejada que el país necessita en tots els àmbits". Per sustentar aquesta afirmació, Aragonès ha assegurat que "hem reiniciat el procés de negociació entre l’Estat espanyol i Catalunya, una oportunitat històrica que hem de saber aprofitar", en una clara defensa de la taula de diàleg malgrat les crítiques de bona part de l'independentisme. Però també ha afegit que "hem posat les bases per impulsar una sortida a la crisi que no deixi a ningú enrere i per transformar el sistema econòmic per generar benestar i prosperitat per a tothom. Amb un únic objectiu: millorar la vida de la ciutadania".

"L'alliberament nacional i el progrés per la millora de la vida quotidiana del comú de la gent" van plegats ha assegurat Aragonès en aquesta simbiosi. I si en el primer aspecte ha destacat l'aposta pel diàleg, en el segon relacionat amb la tasca de Govern ha volgut destacar tres aspectes que es començaran a desenvolupar les pròximes setmanes: La gratuïtat escolar de O-3 anys. El nou decret llei sobre energies renovables. I els pressupostos generals que comportaran 3.500 milions més que els darrers comptes. Aragonès també ha defensat la gestió del Govern per lluitar contra la pandèmia destacant el desenvolupament del pla de vacunació. I també ha estat taxatiu en defensa del català i la necessitat que la nova llei de l'audiovisual estatal inclogui quotes que permetin tenir presència en el sector a la llengua catalana. Una altra de les apostes estratègiques que ha plantejat per a la legislatura ha estat la reindustrialització de Catalunya.

Aeroport i Jocs

Tampoc han faltat referències a la polèmica sobre l'aeroport del Prat. Aragonès ha reclamat el traspàs de la gestió dels aeroports catalans i ha criticat el que ha definit com a "política d'ultimàtum" del Govern espanyol en aquest tema. Tampoc ha defugit el projecte de candidatura per als Jocs d'Hivern del 2030 que compta amb l'oposició frontal de la CUP. Aragonès ha admès la complexitat del projecte però l'ha considerat "una oportunitat" per al territori dels Pirineus si es fa amb respecte mediambiental i consens. En aquest sentit ha anunciat el referèndum consultiu per a l'any vinent.

"Donarem la veu a la ciutadania de Catalunya perquè decideixi el seu futur. El referèndum és la proposta més inclusiva"

D'altra banda, Aragonès ha defensat la taula de diàleg basant-se en l'exigència internacional malgrat manifestar-se comprensiu amb l'escepticisme d'una part de l'independentisme. Però ha recordat que "hem assegut l’Estat espanyol a negociar la resolució del conflicte polític sobre la independència de Catalunya, i això no s’havia aconseguit mai. És una aposta que hem de fer amb tota la convicció i la màxima unitat d’acció, perquè tenim més força de la que pensem i perquè si som capaços d’arrencar-ne els nostres objectius, com són l’amnistia i l’autodeterminació, protegirem totes les persones represaliades i donarem la veu a la ciutadania de Catalunya perquè decideixi el seu futur, que és el que volem".

Una imatge de l'hemicicle durant la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès. — Jordi Bedmar / Govern

L'hora del tren de la negociació

"El tren de la negociació amb l’Estat està a punt d’arrencar de debò"

"L'estratègia de la negociació aglutina tota la societat catalana", ha assegurat Aragonès. "Tothom hi és interpel·lat: independentistes i no independentistes", ha afegit. "I, en el cas que l’Estat no s’ho prengui seriosament o no sigui capaç de controlar els seus aparells i continuï la persecució contra el moviment independentista, més raons acumulem nosaltres de cara a aquesta comunitat internacional, tant en termes polítics com en termes judicials i reputacionals de l’Estat" ha advertit.

Aragonès ha advertit també a l'independentisme que l'Estat vol l'independentisme adormit i dividit per fer les menors conviccions possibles. I per això ha reclamat convicció i unitat. I ha estat determinat assegurant que: "El tren de la negociació amb l’Estat està a punt d’arrencar de debò. Fa pocs dies en vam reprendre el procés i ara toca aprofundir-hi. Vam treballar la metodologia i ara cal començar ja la negociació, probablement de forma discreta. És el moment d’aparcar els tacticismes polítics i pujar al tren, d’acumular forces i de reforçar, des de dins i des de fora, la taula de negociació, els posicionaments de la delegació del Govern de la Generalitat, de la delegació de Catalunya. No podem desaprofitar aquesta oportunitat històrica: és el moment de pensar en el país i en la seva gent".



"Actuacions com la detenció del president Puigdemont no ajuden gens al procés de resolució del conflicte polític"

Però més enllà de l'aposta pel diàleg Aragonès ha estat contundent en la crítica contra la repressió que ha recordat manté activa l'Estat espanyol i amb una referència directa a l'intent de detenció de l'expresident Carles Puigdemont i altres casos: "Calen passos decisius per consolidar la negociació en les dues parts, també l’espanyola. En aquest sentit, és evident que actuacions com la de la setmana passada amb la detenció del president Puigdemont, el Tribunal de Cuentas o la persecució de la Fiscalia a Tamara Carrasco, no ajuden gens al procés de resolució del conflicte polític. No contribueixen a generar les condicions que afavoreixen la confiança entre les parts. El primer pas era i és que s’acabi la repressió i això és el que ha de passar. Perquè si no som capaços de generar les condicions es farà molt difícil seure a parlar i a negociar de res". Aragonès ha reconegut que "en aquest procés de negociació tenim algunes certeses i moltes incògnites".

"Coneixem la proposta catalana, amnistia i autodeterminació. Però quina és la de l'Estat?"

El president de la Generalitat també ha exigit respostes al Govern espanyol: "Coneixem la proposta catalana, amnistia i autodeterminació, però passen els dies i els catalans i les catalanes no saben encara què proposa l’Estat com a solució al conflicte polític", ha dit. Aragonès ha defensat el referèndum com "la proposta més inclusiva que hi ha. Un procés democràtic, lliure, legítim, on tothom pot defensar la seva proposta en igualtat de condicions, i on tothom pot fer sentir la seva veu a través d’un referèndum que haurà de ser avalat també per la comunitat internacional. Aquesta és la proposta catalana, que recull el gran consens de la societat catalana, d’independentistes i no independentistes. Però quina és la proposta de l’Estat espanyol?" Aragonès ha assegurat que ho farà tot "perquè el poble català pugui decidir lliurement el seu futur a les urnes". "La democràcia, el referèndum, és la proposta més inclusiva que hi ha, perquè permet a totes les opcions expressar la seva veu i tenir l’oportunitat de guanyar. Totes les opcions hem de poder guanyar i totes hem d’acceptar el resultat".

Regeneració i canvi en el nou Govern

"Per primera vegada en molts anys, no hi ha els de sempre al capdavant de la Generalitat. I això es notarà"

En la vesant gubernamental Aragonès ha desenvolupat un discurs totalment regeneracionista i trencador: "Representem una nova generació", ha recordat. "Per primera vegada en molts anys, no hi ha els de sempre al capdavant de la Generalitat. I això es notarà. No farem el de sempre. Venim a fer canvis profunds, a canviar inèrcies. Sabem que no es transforma d’un dia per l’altre i que molts dels canvis que volem impulsar no seran fàcils i tindran resistències. Però venim a fer-ho. Sé què hem de fer i cap on hem d’anar per fer-ho possible. Que transmeti un tarannà innovador, transformador i possibilista. Som aquí per fer que les coses passin, no vull que ens refugiem en les excuses, en les dificultats".

I sense citar cap partit però amb una clara referència també als seus socis de Junts ha fet un prec per la cohesió i l'estabilitat: "abandonem els gestos estèrils, la crispació, la polèmica interessada, el tacticisme, el conservadorisme amagat darrere del 'passar pàgina', la política de curta volada i treballem conjuntament des dels consensos perquè aquest país se’n pugui sortir".

"Abandonem els gestos estèrils, la crispació, la polèmica interessada, el tacticisme"

"Transformació, progrés, justícia social i democràcia" han estat els eixos que han guit el discurs. "Tinc l’obligació, la voluntat i l’obsessió de millorar la vida de la ciutadania del nostre país, de treballar per a la Catalunya sencera, de construir una societat socialment justa, econòmicament pròspera, democràticament avançada i plenament lliure. I això és el que faré i el que farà aquest Govern. Soc i seré el president de tots i totes les catalanes i ho donaré tot per fer possible la culminació de la independència de Catalunya ", ha reblat.