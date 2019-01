Catalunya en Comú Podem ha suspès les converses que mantenia amb el Govern per intentar tancar un acord per a l'aprovació d'uns nous pressupostos de la Generalitat a l'espera que l'executiu català millori les seves propostes en matèria social.



Fonts de Catalunya en Comú Podem han confirmat a l'agència Efe aquest diumenge que, de moment, s'han anul·lat les reunions previstes per a la setmana que ve al Parlament.

"Nosaltres seguim volent uns nous pressupostos perquè creiem que és el que necessita Catalunya. Si ells (el Govern) es mouen, les converses es podrien reobrir", han apuntat aquestes mateixes fonts.



En concret, el grup dels Comuns al Parlament retreu a l'executiu que presideix Quim Torra que no hagi respost a demandes com l'augment de les places en les residències per a persones de la tercera edat, la contractació de fins a 850 metges més i la reducció del 30% de les taxes universitàries.

Els Comuns han assenyalat a través de xarxes socials que el Govern tenia a les seves mans la possibilitat de revertir les retallades, però no han volgut escoltar les nostres propostes".



La formació considera que Catalunya necessita recursos per a blindar els serveis públics i no "engrandir la fractura provocada per la desigualtat".

El Govern tenia a les mans aprovar uns pressupostos socials per revertir retallades, però no han volgut escoltar les nostres propostes.



El país necessita recursos per blindar els serveis públics, no eixamplar la fractura provocada per la desigualtat

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ja va refredar la setmana passada la perspectiva de tancar un acord aquesta setmana que ve, com volia el Govern i va advertir aleshores en termes contundents: "si no es reverteixen les retallades, no comptin amb nosaltres. Estem a anys llum".



En una entrevista recent amb aquest diari, la pròpia Albiach va explicar que la seva proposta contempla "la lluita contra el frau fiscal, tenint clar que no té un efecte immediat, i després dues vies més: una és la reforma fiscal i l'altra és l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE)".

Subordinació als pressupostros de l'Estat

El Departament d'Economia ha donat resposta immediata a l'anunci dels Comuns i han acusat als dirigents d'aquesta força de subordinar el suport als comptes de la Generalitat als Pressupostos Generals de l'Estat.



Remarquen que "nosaltres no ens aixequem de la taula", han afirmat fonts consultades per Televisió de Catalunya.



Les mateixes fonts han assegurat que han traslladat "tota la informació que han demanat", tot afegint que "els càlculs fiscals que es realitzen en una negociació han de ser correctes i realitzables".



En aquest sentit, defensen que "les seves 10 prioritats estan descrites i dotades en el pressupost, però no son assumibles al nivell que ells demanen".