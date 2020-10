Tres anys de protestes independentistes contra Felip VI

Felip VI tornarà a la capital catalana aquest divendres per assistir a l'entrega de premis de la Barcelona New Economic Week, juntament amb el president espanyol, Pedro Sánchez. La presència del monarca ja ha provocat la convocatòria de diverses accions de protesta per part de l'independentisme, un fet que s'ha repetit cada vegada que el Borbó ha visitat Catalunya des que el 3 d'octubre de fa tres anys va pronunciar el discurs en què de facto avalava la repressió contra bona part de la població catalana.



En aquesta ocasió, les mobilitzacions estan convocades, de moment, per l'ANC i el CDR Barcelonès, però cada cop que Felip VI ha vingut al Principat des d'aleshores ha hagut de comprovar el rebuig creixent que hi genera la monarquia. Així, per exemple, en una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del març, només el 14,4% dels catalans es decantava per la monarquia com a forma de govern, mentre que el 71,2% preferia la república.



De cara a la visita de divendres, cap membre del Govern assistirà a l'acte, com a mostra de rebuig al rei. Tampoc ho farà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, mentre que l'ANC ha convocat una "crema popular" de fotos de Felip VI dijous al vespre a les places del país i una mobilització divendres, els detalls de la qual encara estan per concretar. A més a més, el CDR Barcelonès també ha anunciat protestes, amb el missatge que tant Felip VI com Pedro Sánchez "no són benvinguts". En un missatge a Twitter, demana als assistents "afinar els xiulets" i portar guants "per no embrutar-vos les mans".

Fa un parell de setmanes el monarca no va assistir a l'acte d'entrega de despatxos als jutges per decisió del Govern espanyol, que precisament volia estalviar-li les protestes poc abans del tercer aniversari de l'1-O i de la sentència del Suprem que confirmaria la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat. La decisió va indignar la cúpula judicial.



D'aquesta manera, la de divendres serà la primera vegada que el Borbó ve a Catalunya en gairebé tres mesos, després que el 20 de juliol visités el monestir de Poblet. En aquella ocasió, centenars de persones convocades pels CDR van mobilitzar-s'hi en contra. Un dies abans els membres de la Casa Reial pretenien visitar Barcelona i Figueres, però finalment van optar per no fer-ho. En qualsevol cas, ja s'havien convocat protestes, com ara les "cadenes humanes" que impulsaven l'ANC i Òmnium Cultural.



El 18 de març, els primers dies del confinament decretat per la pandèmia de coronavirus, milers i milers de catalans van sortir als balcons per participar en una massiva cassolada contra la monarquia, que amb el lema #CoronaCiao havia convocat Òmnium Cultural. En paral·lel, l'entitat també ha iniciat campanyes perquè s'investigui la presumpta corrupció que s'atribueix a la monarquia i, especialment, al rei emèrit, Joan Carles I.

El novembre de l'any passat, mesos abans de l'inici de la pandèmia, el Palau de Congressos de Catalunya va acollir l'entrega dels premis anuals de la Fundació Princesa de Girona, que va fer-se amb massives protestes al carrer convocades pels CDR, l'ANC, Arran i altres entitats. Més de 10.000 persones van arribar a concentrar-se en aquell punt de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. L'acte va celebrar-se un dilluns, però el dia anterior, diumenge, un miler de persones ja s'havia reunit davant del Palau de Congressos. Mesos abans, al febrer del 2019, la mobilització dels CDR va ser per la presència de Felip VI a la ciutat per presidir el sopar d'inici del MWC.



La situació s'ha repetit cada vegada que el rei ha vingut a Catalunya des de l'octubre del 2017. Així, per exemple, en el primer any posterior al seu discurs es van fer mobilitzacions de rebuig a la monarquia també durant el sopar de gala d'inauguració del MWC, durant l'acte d'entrega dels despatxos als jutges -celebrat l'abril del 2018 a l'Auditori- en l'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona, que va traslladar-se al municipi veí de Vilablareix. En qualsevol cas, queda clar que les visites plàcides del rei a Catalunya han passat a la història.