Tres dels sis mercats de Badalona, al límit de la supervivència

Més de la meitat de parades tancades, cobertes en mal estat, goteres quan plou i sistemes elèctrics obsolets. Així es troben almenys tres dels sis mercats municipals que té la ciutat de Badalona. Es tracta d’un mal endèmic que els comerciants ja no es veuen capaços de suportar durant més temps. Fa més de deu anys que s’esperen reformes integrals d’equipaments que es troben en una situació límit i, mentrestant, aquells que estan en millors condicions pateixen el pas del temps i la falta de manteniment. Ara, els presidents dels sis mercats han decidit unir-se per fer força davant de l’administració. De nou, el govern municipal es compromet a posar-hi solució.

"Jo entro al meu mercat i penso 'jo aquí no vindria a comprar'", reconeix Juan Carlos de Miguel, president del Mercat de Llefià. En aquest equipament -que es troba en el barri més poblat de Badalona- hi havia fins a 34 parades obertes. L’any 2008 ja només eren la meitat. Els comerciants es van anar jubilant i era molt difícil trobar-ne relleu ja que les condicions del mercat no eren atractives. Les 16 parades que queden dempeus es van arreplegar a una banda de l’edifici. La intenció era començar les obres de la rehabilitació de l’equipament per la meitat sense ús i així no afectar al ritme diari del comerç.

"Ens sentim oblidats; a Santa Coloma, a Montgat i a Barcelona s’inauguren nous mercats mentre que a Badalona no n’hi ha cap en bones condicions"

En aquest temps, han viscut dues crisis econòmiques i dos intents de reforma. Només un amb l’aposta clara d’un operador privat que s’havia de fer càrrec de l’obra i que havia de ser un revulsiu per al mercat. Va ser al 2014 però al moment de la licitació, la cadena de supermercats es va fer enrere. Els anys han passat i els comerciants segueixen en la mateixa situació. "Ens sentim oblidats; a Santa Coloma, a Montgat i a Barcelona s’inauguren nous mercats mentre que a Badalona no n’hi ha cap en bones condicions", lamenta de Miguel.

Dels sis equipaments, tres estan en la mateixa situació. A més de Llefià, el Mercat Torner, al barri del Progrés té actualment 22 parades obertes, la meitat de les que té l’edifici. "En dos espais del mercat es despatxa amb tovalloles quan plou i màquines i vitrines que no es poden endollar", assegura la presidenta d’aquest equipament, Olga Viltró. "Els clients han d’entrar a comprar amb paraigües a causa de les goteres", afegeix.



El Torner, la Plaça Nova com se’l coneix popularment, es va construir el 1926. També ha viscut dos intents de reforma. El primer data del 1996. Ara, el canvi de model de consum i l’alta competència de la zona fa que des d’aquest mercat rebutgin una reforma que inclogui l’arribada d’un operador privat. Reclamen una rehabilitació de l’espai on es troben. "Cada vegada tenim més inconvenients per obrir la parada, els comerciants se’m posen a plorar perquè no poden atendre en condicions", diu Viltró. La responsable del Mercat Torner demana actuacions urgents. "Quant temps hem d’esperar? Fins que hi hagi una desgràcia?", lamenta.

Els paradistes culpen a la inestabilitat política de l’Ajuntament de Badalona com un dels principals causants de l’abandonament dels mercats. Juan Carlos de Miguel, que també és el president de la Federació de Mercats de Badalona, assegura que es fan "moltes reunions amb bones paraules però, al cap d’un any, torna a haver-hi un canvi de govern i s’ha de tornar a començar".

Parades tancades al Mercat Llefià, a Badalona. — Montse L. Cucarella

Dos milions d’euros per als mercats

Després de les promeses que han sentit els comerciants dels mercats de Badalona durant els darrers anys però que no s’han arribat mai a complir, ara tornen a sentir-se esperançats. L’Ajuntament de Badalona ha aprovat el pressupost per al 2022 i inclou una partida de dos milions d’euros per fer reformes als sis mercats. "Hem de començar a posar fil a l’agulla per recuperar els mercats que es troben en un estat lamentable", afirma Àlex Montornès, primer tinent d’alcaldia i responsable d’aquesta àrea.

El govern ha ordenat els equipaments per prioritat d’actuació. I volen començar per Llefià. Montornès assegura que estan en converses amb diversos operadors interessats a invertir en el mercat i creu que podrà licitar-se aviat. De moment, el ple municipal ha aprovat un pla de viabilitat per tirar endavant el projecte. Tindria un cost de 5 milions d’euros i l’operador privat es quedaria amb el 60% de la superfície. La resta, seria per a les parades que es calcula que seran 13. Montornès preveu que al 2025 podria estar obert el nou Mercat de Llefià. Tot i que ja ho han sentit en diverses ocasions, des del mercat es mostren esperançats. "Tinc confiança en què això tiri endavant", diu Juan Carlos de Miguel.

Si això avança com ho tenen previst, els diners del pressupost que es volien destinar a aquest mercat, servirien per reformar altres equipaments. El Torner preveu rebre gairebé un milió d’euros per fer obres a la façana i la coberta. "En 40 anys no s’havia aprovat un pla de xoc per als mercats com aquest", diu Àlex Montornès. El regidor reconeix que mai s’havia destinat pressupost al manteniment d’aquests edificis.

"S’ha de fer una reflexió sobre el futur dels mercats"

El tercer mercat més malmès és el de Pomar. Ara mateix només té 7 parades obertes de les 30 que havia tingut en marxa i, tot i l’arribada d’un supermercat, l’equipament no reflota. També està pendent d’unes obres de millora que s’han aturat perquè requerien de més pressupost. "És una vergonya", diu Francisco Javier Ruiz, president del Mercat de Pomar, "ja no creiem en l’administració".



Mentre els comerciants segueixen apostant per una reforma integral que faci el mercat atractiu i, sobretot, la instal·lació d’un aparcament per als clients, el govern municipal vol obrir un debat sobre el futur d’aquest i d’altres mercats de la ciutat. "Hem de reflexionar sobre si alguns dels mercats seran viables o si alguns s’han d’unir", detalla el primer tinent d’alcaldia.

El regidor es refereix a aquest darrer mercat però també al Torner que es troba molt a prop del mercat més cèntric i dels que té més afluència, el Maignon. L’any 2010, els paradistes es van traslladar a una carpa provisional a l’espera d’una rehabilitació de l’edifici antic on es trobava. Un projecte que també s’ha anat retardant tot i diversos intents. El regidor, fins i tot, dubta sobre si aquesta hauria de ser la seva ubicació definitiva, tenint en compte l’estat de l’immoble o si s’hauria de construir un nou edifici en el mateix espai on es troba la carpa actual.



Àlex Montornès assegura que es faran tasques de manteniment als sis equipaments però té clar que la prioritat ara és Llefià. Serà la primera experiència de Badalona amb una operació público-privada en un mercat. "Si en cada mandat ens centrem en un mercat mentre es fan petites reparacions, la millora és assumible", diu Montornès.