Tres de cada deu treballadors guanyen menys de 1.230 euros bruts al mes

El 30% dels assalariats de l'Estat (4,7 milions) va guanyar menys de 1.230,9 euros bruts al mes el 2017, mentre que el 40% (6,2 milions) va obtenir remuneracions d'entre 1.230,9 i 2.136,3 euros bruts mensuals i el 30% restant (4,7 milions d'assalariats) va cobrar un sou superior a 2.136,3 euros al mes, segons el decil de salaris que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a partir de les dades de l'Enquesta de Població activa (EPA). D'acord amb aquesta estadística, un total de 3,1 milions d'assalariats (el 20%) van guanyar menys de 1.001,8 euros bruts al mes durant l'any 2017. D'aquests, al voltant d'1,57 milions de treballadors van guanyar menys de 717, 2 euros mensuals.



Per sexes, el 15,1% de les dones van guanyar menys de 717,2 euros bruts mensuals l'any passat i el 13% va percebre un sou brut d'entre 717,2 i 1.001,8 euros al mes. En els homes, aquests percentatges baixen fins al 5,3% i el 7,3%, respectivament. Per elaborar aquesta estadística, l'INE ordena tots els assalariats (15.682.300 persones durant l'any passat) segons la quantia del salari mensual percebut i els divideix en 10 grups iguals, amb el 10% dels treballadors en cada grup.

Com a resultat, el salari més habitual, que divideix el total dels treballadors en dues parts iguals, els que tenen un salari superior i els que tenen un salari inferior, es va situar el 2017 en 1.590,3 euros bruts mensuals, 4,2 euros menys que el 2016 i gairebé 300 euros menys que el salari mitjà de 2017 (1.889 euros).



Amb la retallada registrat el 2017, el salari mitjà encadena tres anys de descensos, ja que el 2015 va baixar per primera vegada en diversos exercicis. El 2012, el salari mitjà era de 1.579 euros bruts al mes i va escalar en anys següents fins a tancar 2014 en 1.602,5 euros. El 2015 la tendència es va invertir i es va situar per sota dels 1.600 euros bruts al mes.

El salari mitjà torna a créixer



Per la seva banda, el salari mitjà mensual, en termes bruts, va arribar als 1.889 euros el 2017, per sobre dels 1.878,1 euros de 2016 (+ 0,6%). D'aquesta manera, el salari mitjà torna a registrar pujades després que el 2016 caigués per primera vegada en una dècada. Segons les dades de l'INE, les dones, els joves, les persones amb un menor nivell de formació, els treballadors a temps parcial i els treballadors temporals presenten els salaris més baixos.



Així, el 48% dels assalariats amb contracte temporal van guanyar menys de 1.230,9 euros el 2017, enfront del 23,4% dels indefinits que es trobaven en aquesta mateixa situació. Entres les dones, quatre de cada deu va percebre un sou inferior a 1.230,9 euros, davant dos de cada deu homes, i en els joves menors de 25 anys, el percentatge que cobra menys de 1.230,9 euros al mes arriba al 66 , 2%.