Tres expresidents del Parlament demanen l'indult per Carme Forcadell

"La petició no l'ha fet la presidenta Forcadell. Ella no ha pres la iniciativa", ha precisat des de primer moment l'expresident del Parlament Ernest Benach.



"Per a nosaltres la solució és l'amnistia, que quedi clar", han insistit els tres expresidents, Núria de Gispert, Joan Rigol i Ernest Benach, que han informat aquest dilluns en roda de premsa al mateix Parlament sobre la tramitació de la petició d'indult per Carme Forcadell.

Núria de Gispert ha remarcat que el que va fer l'expresidenta empresonada va ser "complir amb el reglament del Parlament i l'Estatut d'Autonomia". "Va donar la paraula als diputats. Tenia clares les seves funcions i el que havia de fer era portar al Ple el que s'havia decidit a la Junta de Portaveus". "Va ser condemnada per un delicte que no va cometre", ha afirmat.



L'expresident Joan Rigol ha explicat que la responsabilitat que han exercit tots tres al Parlament atorga "sentit institucional" a la seva petició, i ha destacat dues argumentacions per les quals han pres aquesta iniciativa. La primera és que "Carme Forcadell és una persona de civisme actiu comprovat, sempre en defensa de la democràcia". I la segona que "Catalunya porta molts anys amb una mobilització d'una part de la ciutadania en defensa dels seus drets nacionals i l'Estat espanyol no s'ha mogut gens ni mica".

Demanen l'indult, ha afegit Joan Rigol, perquè "no volem que estigui a la presó, perquè no s'ho mereix". "Ella és un exemple". "L'indult és una mesura provisional". "Volem l'amnistia", ha insistit, perquè és el que vol Carme Forcadell.

Escrit adreçat al Ministeri de Justícia

En la petició adreçada al Ministeri de Justícia, els expresidents recorden que tots tres han tingut l'honor de presidir el Parlament de Catalunya i de dedicar molts anys de la seva vida al servei públic, també amb diferents responsabilitats al Govern de la Generalitat i municipals i que "per això, apel·lant a aquesta visió més institucional de la política" demanen l'indult per la "Molt Honorable senyora Carme Forcadell i Lluís".



A més de recordar al ministre fragments del reglament del Parlament que fan referència a les funcions de la Presidència, Gispert, Rigol i Benach afirmen que coneixen bé Carme Forcadell i "el seu esperit de servei ha sigut al llarg dels

anys absolutament exemplar".

Assenyalen que "el conflicte polític que es viu entre Catalunya i Espanya no es resoldrà per la via judicial", que "només la via política pot portar a intentar trobar una solució. I en aquest sentit és evident que calen gestos que permetin

desescalar la situació actual".



"Entenem doncs -conclouen- que ara mateix concedir l'indult a la senyora Carme Forcadell seria un gest significatiu per part del govern espanyol de cara al futur i a la resolució d'un conflicte que no es pot enquistar ni allargar més en el temps".