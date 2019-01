Tres morts i 29 ferits a l'incendi d'un edifici del barri de Sant Roc de Badalona 

L'incendi que ha tingut lloc aquest dissabte a un edifici de deu plantes del barri de Sant Roc de Badalona (Barcelonès) ha provocat la mort de tres persones. Un bebè es troba en estat crític i altres vint-i-nou persones s'han vist afectades, dues en estat greu



El foc s'ha iniciat en la planta baixa de l'edifici, s'ha propagat ràpidament de manera vertical per l'escala i ha afectat nou de les deu plantes de l'edifici, a les dues façanes, segons ha explicat el cap d'Emergències de la Regió Metropolitana Nord, Eduard Martínez.

Quan els bombers han arribat les flames ja havien arribat als habitatges de les plantes més altes. En quant al grau d'immediatesa de la seva acció, Martínez ha assegurat que la seva "sortida ha estat immediata" des dels parcs de referència, a Badalona i Santa Coloma de Gramenet, quan han estat avisats de l'incendi.



Han arribat nou minuts després de l'avis, ha declarat el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch. "L'hora de l'entrada de la trucada al parc de bombers ha estat a les 9.09 i a les 9.18 estaven les dotacions de bombers a Badalona, i posteriorment s'han anat incorporant bombers de Santa Coloma, bombers de Barcelona i altres parcs que tenim al voltant de Badalona", ha explicat Buch als mitjans de comunicació.

L'incendi s'ha produït en el número 244 de l'avinguda Marquès del Mont-roig del barri de Sant Roc i els serveis d'emergències continuen treballant per a extingir-lo, després de donar-lo per controlat sobre les 11 hores.

Veïns indignats

Veïns del barri de Sant Roc havien denunciat la tardança dels bombers i que un afectat ha estat 40 minuts esperant que arribés una escala mecànica per ser rescatat.



Visiblement indignades, diverses persones han denunciat que els bombers han trigat massa temps a arribar a l'edifici incendiat i que únicament portaven una grua amb escala mecànica, malgrat que hi havia veïns intentant sortir per la part davantera i posterior de l'immoble, de deu plantes. "La gent cridava, uns xiscles de mort i ningú ajudava", ha exclamat una veïna.

Dos ferits greus per aquest incendi han sofert les seves lesions en precipitar-se al buit mentre intentaven fugir de les flames i el fum, segons els equips d'emergència.



Eduard Martínez, no obstant això, ha dit que no li constava que hi hagués hagut retard en l'arribada de la segona escala mecànica. Ha assenyalat concretament que els Bombers de la Generalitat han activat la autoescala de Badalona, que ha treballat en la part frontal de l'edifici, mentre els Bombers de Barcelona han intervingut amb una altra escala mecànica en la part posterior del bloc de cases.

Un cop controlat l'incendi, els Bombers investiguen l'origen de les flames, que s'han iniciat en la planta baixa i s'han propagat molt ràpidament de forma vertical cap amunt, fins a arribar a la novena de les deu plantes del bloc.



De fet, els tres morts es trobaven en les dues plantes superiors afectades per l'incendi, la vuitena i la novena, segons Martínez.

L'alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor, ha afirmat que als veïns afectats se'ls garantirà un lloc on allotjar-se i ha informat que s'han decretat tres dies de dol per les víctimes de l'incendi.



La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Badalona ha decidit mantenir la Cavalcada de reis prevista per a la tarda d'aquest dissabte però ha suspès els actes institucionals i protocol·laris de la jornada.



L'alcalde ha destacat la "ràpida" resposta dels equips d'emergència, la qual cosa, segons ell, ha "evitat" que la "tragèdia" fos més gran i ha agraït el suport rebut per part de la Generalitat i de la Delegació del Govern a Catalunya per a facilitar els recursos necessaris per a atendre els afectats.