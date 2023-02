Tres nous murals urbans dignifiquen espais degradats de Tarragona

La ciutat de Tarragona estrena tres murals urbans que cobreixen espais degradats de la ciutat. Són tres obres diferents que han estat dissenyades per artistes locals, i que es poden veure a l'espai públic de la plaça dels Cabrits, la capçalera del circ romà i a la plaça de Cuba al barri de Sant Pere i Sant Pau. Aquests murals de carrer han nascut arran de la tercera edició del projecte Art Urbà, una proposta creada el 2021 per l'Ajuntament de Tarragona, l'Associació de Comerciants Via T i l'Associació d'Il·lustradors (DINAMU).

L'artista tarragoní Edu Polo ha estat l'encarregat de dissenyar el mural que tapa gran part de la bastida que desnaturalitza la zona de la plaça dels Cabrits, a la zona cèntrica de la ciutat. L'obra, que ha diposat d'un pressupost de 7.500 euros, ha volgut fugir de la repetició històrica de l'època romana i evoca l'eix comercial que hi havia al barri a l'edat mitjana.

Sobre un fons de color ocre amb un mapa antic de Tarragona s'hi poden veure a diferents comerciants, que representen cadascuna de les places de llavors: un carnisser per a la plaça dels Talls o la Carnisseria, o un verdulaire per la plaça de la Verdura o de les Cols.

Imatge central del nou mural urbà fet per Edu Polo a la plaça dels Cabrits de Tarragona. — Neus Bertola/ACN

L'edició d'enguany del projecte Art Urbà també ha inclòs una obra de petit format que ha cobert la caixa de llums del circ romà. En aquest espai, situat a peu de vorera, l'artista Hugo Prades ha dibuixat dos personatges històrics com són Fuscus i Eutiches, considerats herois de Tàrraco. Per a Prades, el més sorprenent de la iniciativa han estat les cares de la gent al veure l'evolució d'una "caixa grisa i lletja a una cosa bonica".

El nou mural urbà a la caixa de llums del circ romà, fet per Hugo Prades. — Ajuntament de Tarragona

L'últim mural que estrena aquests dies Tarragona és una intevenció de l'artista local Ariadna Pardines a la plaça de Cuba, al barri de Sant Pere i Sant Pau. Coincidint amb el cinquantè aniversari del barri, Pardines ha dissenyat un mural on s'hi representen diferents elements identificatius de la zona com son el club de vòlei, els castells o la línia d'horitzó que dibuixen els seus edificis.

El nou mural a la plaça de Cuba al barri de Sant Pere i Sant Pau, fet per Ariadna Pardines. — Ajuntament de Tarragona

A la presentació dels nous murals, que completen una col·lecció d'una vintena d'espais dignificats hi ha sigut el regidor de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, qui ha volgut posar en valor el projecte Art Urbà. Segons el regidor, l'objectiu de la iniciativa és dignificar els espais públics de la ciutat i, sobretot, aquells que es troben al costat d'eixos comercials. Nadal opina que, d'aquesta manera, es creen "espais més amables" que afavoreixen que "la gent passegi, gaudeixi dels carrers" i ajudin a "reactivar el comerç local".