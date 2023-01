Tres pobles del Segrià s'agrupen en una cooperativa per produir energia solar, eòlica i hidràulica 

Els municipis d'Almatret, Llardecans i Torrebesses, a la comarca del Segrià, han constituït EneRural, la primera comunitat ciutadana d'energia de la demarcació de Lleida. La iniciativa, impulsada des de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec, agrupa els tres ajuntaments, a més de petites i mitjanes empreses, associacions i veïns de la zona, que ja s'han constitut en cooperativa.

L'objectiu és l'apoderament ciutadà per tal d'avançar cap a un canvi de model basat en energies sostenibles. En aquest sentit, treballen en diferents propostes per produir energia solar, eòlica i hidràulica. Estimen que desplegar el projecte suposarà una inversió d'uns 10 milions d'euros i confien finançar-los, sobretot, amb fons europeus però també amb aportacions dels socis.

EneRural és una cooperativa de participació oberta i voluntària, gestionada de forma directa pels seus socis. La comunitat ciutadana d'energia es dedicarà a la producció, emmagatzematge, distribució i comercialització d'energia sostenible a partir d'infraestructures pròpies.

Produir i vendre energia al marge de les grans elèctriques

L'entitat, ja constituïda, està realitzant l'estudi d'ubicació d'equipaments i instal·lacions als tres municipis adherits, explica l'alcalde de Torrebesses i president de la cooperativa, Mario Urrea. EneRural pretén proveir d'energia "neta, ètica i sostenible" als socis de la comunitat a través d'un canvi de model energètic que "afavoreixi l'apoderament ciutadà, allunyat dels monopolis de grans empreses". La previsió és que durant el 2023 estiguin en funcionament els primers equipaments generadors d'electricitat.

Inicialment, preveuen instal·lar plaques fotovoltaiques en habitatges de l'entorn ja construïts com ara cases i granges. Així mateix, també plantegen cobrir amb plaques solars dos pantans d'Almatret, explica l'alcalde, Jordi Tarragó. Pel que fa a l'eòlica estudien la possibilitat de construir aerogeneradors o bé buscar acords amb algunes de les empreses que ja en tenen instal·lats a la zona per poder agafar part de l'energia que produeixen.

També han pensat altres propostes per generar energia absorvint els excedents quan la producció superi la demanda. En aquest sentit, plantegen aprofitar els 400 metres de desnivell que hi ha Almatret fins a l'Ebre i ubicar-hi una central hidràulica reversible. "Pugem aigua quan sobra energia i la baixem quan la necessitem", detalla l'alcalde d'aquest municipi.

D'altra banda, volen aprofitar el sistema de sínies que s'havien utilitzat per baixar carbó des de les antigues mines d'Almatret fins al riu. "Aquestes sínies feien aquesta tasca sense utilitzar energia ja que una vagoneta baixava plena i pujaven les buides i pensem que podríem fer el mateix", exposa Tarragó. "Quan sobra energia pugem vagonetes cap a dalt i, quan en falta, les fem baixar per avall", concreta Tarragó. "És una proposta singular que estan estudiant per veure la viabilitat de tira-la endavant", remarca.

10 millons i fins a quatre anys

Els impulsors de la iniciativa estimen que posar en marxa el projecte suposarà una inversió d'uns 10 milions d'euros en instal·lacions i que necessitaran entre tres o quatre anys per desplegar les diferents iniciatives. La voluntat és finançar bona part d'aquests diners amb fons europeus, a través de convocatòries a les quals preveuen presentar-se. La resta, els aportaran els socis, tot i que ja han rebut la predisposició de bancs per finançar part de la inversió que no pogués cobrir-se amb fons europeus.

La producció d'EneRural estarà disponible per a consumidors de qualsevol punt del territori, més enllà de la zona on es produirà l'energia. El procediment per associar-se a la cooperativa està obert a particulars, entitats, administracions i empreses. El projecte preveu també acompanyar els socis per afavorir l'eficiència i estalvi energètic monitoritzant el consum, oferint formació, fent recerca i promovent la mobilitat sostenible.