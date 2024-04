Tres premis Nobel de la Pau i diferents organitzacions pels drets humans signen un manifest de suport a Wagensberg

Tres premi Nobel de la Pau i diferents organitzacions pels drets humans han impulsat un manifest de suport a Ruben Wagensberg, activista i diputat d'ERC que fa uns mesos es va instal·lar a Suïssa després que sigui un dels investigats per terrorisme per part del jutge Manuel García Castellón en la causa del Tsunami Democràtic. Entre els signants hi ha Jody Williams (1997), Alfonso Pérez Esquivel (1980) i Najet Zammouri (2015).

Entre molts altres, també signen el manifest Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO (1987-1999); Feridoon Aryan, exportaveu d'UNICEF Afganistan; acadèmics com John Paul Lederach (EUA) o el Dr. Thomas Schmidinger (Àustria); Juan Carr, nominat al Premi Nobel de la Pau set vegades per la UNESCO; Mirza Dinnayi, premi Aurora Humanitarian Award 2019; Feridoon Aryan, exportaveu d'UNICEF Afganistan; el Doctor Thomas Schmidinger, professor de la Universitat de Viena; i la directora Executiva de la British Columbia Civil Liberties Association (Canadà), Harsha Walia. Totes elles rebutgen l'acusació de terrorisme i alerten que s'utilitza per desactivar i desacreditar dissidents polítics i moviments socials.

Entre els signants també hi ha víctimes del terrorisme d'Estat Islàmic que veuen amb "preocupació" com es banalitza el terrorisme. I destaquen com Wagensberg, precisament, ha ajudat centenars de persones a escapar-ne de països com Síria, l'Iraq o l'Afganistan.

Diverses organitzacions com Amnistia Internacional, l'Organització Mundial contra la Tortura (OMCT), l'European Civic Forum o l'International Institute for Nonviolent Action entre d'altres, el passat febrer ja van publicar una declaració conjunta demanant als tribunals que abandoni l'acusació.

Almenys vuit dels 12 investigats pel Tsunami són a l'exili

Wagensberg resideix actualment a Suïssa per buscar assessorament jurídic. El també número 9 de la llista d'ERC a les eleccions del 12-M va marxar a finals de 2023 a Ginebra, on també hi ha altres persones investigades per presumpte terrorisme pel cas Tsunami, com el periodista Jesús Rodríguez i l'empresari Josep Campmajó. Almenys vuit dels 12 investigats són a l'exili. El grup de suport de Wagensberg ha activat aquest dimecres una campanya de suport, així com la pàgina web.

Les persones i organitzacions que signen el manifest reconeixen la trajectòria de Wagensberg -net de refugiats- en benefici de la cultura de la pau i en defensa dels Drets Humans. El seu grup de suport també subratlla que la trajectòria pacifista de Wagensberg en el camp dels Drets Humans i les migracions és "contrària" a l'acusació que ara pateix l'activista i diputat republicà.