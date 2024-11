Tret de sortida a la cursa electoral de les tres candidatures per liderar ERC després de presentar els avals

Després de presentar els avals recollits aquest divendres, les tres candidatures que aspiren a liderar ERC han arrencat la cursa electoral per ser l'opció més votada el proper Congrés Nacional del partit, programat per al 30 de novembre. Mentre que Militància Decidim i Foc Nou han escollit Barcelona, Nova Esquerra Nacional ha dut a terme el primer acte de campanya al poble natal del presidenciable Xavier Godàs, Vilassar de Dalt.



Per una banda, el líder de Militància Decidim, Oriol Junqueras, ha destacat el suport "majoritari" del món local a la seva candidatura. En aquest sentit, la candidata a secretària general, Elisenda Alamany, ha celebrat haver reunit 2.577 avals, superant, amb escreix, Nova Esquerra Nacional, que en va aconseguir 1.500, i Foc Nou, que en va recollir mig miler. Alamany també ha insitit que la força de la seva candidatura és el municipalisme i, per tant, han situat les eleccions municipals del 2027 com un dels objectius.



Al servei del municipalisme i impulsats per la militància de base, avui hem reunit 160 electes locals d’Esquerra.



👥 Regidores i regidors, alcaldesses i alcaldes amb un objectiu ⬇️



🚀 Continuem creixent arreu perquè la força d’aquest projecte és LA FORÇA DE LA MILITÀNCIA! pic.twitter.com/mBFa3uPhN6 — Militància Decidim (@MDecidim) November 16, 2024

Però per fer-ho, cal aconseguir una majoria sòlida que els permeti governar el partit i el país, tornant a un lloc d'on ha assegurat no haurien d'haver marxat: "al costat de la gent". Alamany també ha afirmat que cal "recuperar l'orgull de la militància" i donar-li protagonisme i centralitat en les decisions estratègiques del partit de cara al futur.



Pel que fa a l'estructura B d'ERC i l'afer dels cartells, Junqueras ha reiterat que vol que la veritat "triomfi" i per això ha asseverat que es posaran a disposició de tothom per saber "tot el que ha passat".

Godàs apel·la a la "política pràctica"

Per la seva banda, el candidat a president d'ERC de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs, ha apel·lat a la "política pràctica" i al paper del partit a liderar l'esquerra nacional cap una nova mobilització sobiranista. En el seu poble natal, on va ser alcalde entre 2011 i 2019, ha parlat sobre els reptes que encaren i les accions que volen impulsar si són la candidatura guanyadora.

Godàs considera que el Congrés del dia 30 de novembre és una "gran oportunitat per tornar a parlar de política" i per "aclarir-se en les propostes en un moment clau per al país i el partit". A banda de fer un repàs de la situació que viu actualment l'independentisme, també ha fet èmfasi en la importància de reforçar la presència i establir aliances a Europa, alhora que es treballa per una estratègia conjunta al Congrés dels Diputats, com a passos indispensables mentre l'autodeterminació no es faci realitat. Si resulten vencedors, celebraran la Conferència de les Esquerres Sobiranistes el 2025 i traçaran una estratègia nacional pel referèndum.



Godàs ha evitat mencionar explícitament cap de les candidatures rivals i ha centrat les seves crítiques en Junts. Els ha acusat de "fer simulacres d'enfrontament" amb l'objectiu de "topedinar" les negociacions que ERC manté amb el Govern espanyol, mentre intenten "aprofitar-se'n per la porta de darrere". Segons ell, "el principal acte d'irresponsabilitat de Junts vers el país va ser abandonar el govern republicà el 2022".

Foc Nou presenta el seu programa

Foc Nou, liderat pel tàndem d'Helena Solà i Alfred Bosch, ha presentat aquest dissabte en un restaurant del carrer Floridablanca de Barcelona el seu programa electoral, una proposta orientada a la regeneració d'ERC. Aquest document de 12 pàgines recull 50 mesures per marcar un punt d'inflexió dins del partit.

La candidatura subratlla que el programa és un document "viu i obert", pensat per incorporar noves aportacions i suggeriments de la militància fins al dissabte 23 de novembre. Els quatre eixos principals de Foc Nou són "la regeneració del partit, la independència, l'honestedat i el rebuig als pactes sistemàtics d'ERC amb el PSOE".