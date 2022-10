Tret de sortida al Festival de Sitges amb 'Venus', de Jaume Balagueró

Comença la 55a edició del Festival de cinema de Sitges amb Tron, la pel·lícula de Steven Lisberger de l'any 1982, com a leitmotiv. Venus, de Jaume Balagueró, dona el tret de sortida del certamen aquest dijous i Luca Guadagnino serà l'encarregat de tancar aquesta 55a edició el 15 d'octubre amb Hasta los huesos: Bones And All. Visitaran el festival, entre d'altres, el director Michel Hazanavicius; la popular actriu Eva Green; Robert Englund, l'actor de Freddy Krueger, i Lee Jung-Jae, protagonista d'El juego del calamar. El cineasta Dario Argento rebrà el nou Golden Honorary Award, i Edgar Wright i Neil Marshall rebran el Premi Màquina del Temps.

El film protagonitzat per Jeff Bridges, 'Tron', serà el leitmotiv del certamen

El film protagonitzat per Jeff Bridges, Tron, serà el leitmotiv del certamen i els temes "premonitoris" que plantejava com el metavers, el multivers o la realitat virtual. Un altre protagonista d'aquesta edició és Jaume Balagueró i Venus. La nova pel·lícula de Balagueró inaugura la 55a edició. El director català firma una aterridora història escrita juntament amb Fernando Navarro, inspirada en H.P. Lovecraft. De fet, Balagueró va explicar des del Festival de Sitges que traslladaria a l'actualitat l'univers de Lovecraft. "Serà desmesuradament Sitges perquè serà desmesuradament d'horror, violenta i bruta", va assegurar. El film arribarà als cinemes el 2 de desembre.



La terrorífica Venus està protagonitzada per Ester Expósito, Ángela Cremonte, Magüi Mira, Fernando Valdivieso i Federico Aguado, entre altres. Balagueró, qui a més ha coescrit el guió al costat de Fernando Navarro conjura el terror còsmic dins d'un edifici de l'extraradi de Madrid.



El Festival de Sitges rebrà les "últimes novetats" del cinema de gènere internacional. L'òpera prima de Goran Stolevski, You Won't Be Alone, portarà una bona dosi de folk-horror al festival, ambientada en un aïllat poble de muntanya en la Macedònia del segle XIX i protagonitzada per Noomi Rapace. After Yang, la cinta de ciència ficció futurista de Kogonada amb Colin Farrell es veurà a Sitges, un film "delicat" sobre un món post-humà. El thriller psicològic Resurrection, dirigit per Andrew Semans i amb "grans interpretacions" de Rebecca Hall i Tim Roth, renova el gènere "fugint de clixés en la història d'una dona d'èxit enfrontada a traumes del passat".

Justin Benson i Aaron Moorhead, exponents de la ciència ficció de baix pressupost, tornen a Sitges amb Something in the Dirt, un "imaginatiu trencaclosques" amb fenòmens sobrenaturals. El futur postapocalíptic s'explora a Vesper, de Kristina Buozyte i Bruno Samper, distopia belga amb una fotografia "enlluernadora" que construeix un món després del col·lapse de l'ecosistema terrestre. També des de Bèlgica arriba Megalomaniac, cinta fantasmagòrica i gore dirigida per Karim Ouelhaj, vencedora de Fantasia 2022.



En el terreny del terror hi haurà propostes com la britànica Enys Men, de Mark Jenkin, un estudi hipnòtic i inquietant sobre la soledat. A The Tower, de Guillaume Nicloux, els habitants d'una torre d'habitatges s'adonen que un vel negre obstrueix totes les finestres i la porta principal de l'edifici. De Dinamarca arriba el terror social de Speak No Evil, on el director Christian Tafdrup garanteix "sadisme i crueltat".



Dario Argento torna al festival una dècada després del seu últim treball Drácula 3D amb Occhiali Neri (Dark Glasses), un film sobre una jove invident que, amb l'ajuda d'un nen xinès, intenta acabar amb un assassí en sèrie. El cineasta francès Quentin Dupieux presentarà a Sitges les seves dues últimes pel·lícules. Per una banda, Incroyable mais vrais, amb un repartiment format per Alain Chabat, Léa Drucker, Anaïs Demoustier i Benoît Magimel, i que narra una comèdia sobre un matrimoni. Per altra, Fumer fait tousser, en la qual Dupieux proposa una sàtira del cinema de superherois, amb tortugues demoníaques, que es va presentar a Cannes en secció oficial fora de concurs i que torna a comptar amb Anaïs Demoustier i Alain Chabat, als quals s'uneixen Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste i Benoît Poelvoorde.

En aquesta edició, el certamen projectaran cinema espanyol i català de gènere com La piedad, d'Eduardo Casanova; l'"angoixant i pertorbadora" Cerdita, el debut de Carlota Pereda després del seu curtmetratge homònim guanyador del Goya i la coproducció catalana As bestas' de Rodrigo Sorogoyen, un thriller fosc i incòmode. S'estrenarà mundialment la mitologia fantàstica Irati de Paul Urkijo, Viejos, el film de terror dirigit per Raül Cerezo i Fernando González Gómez, Asombrosa Elisa, de Sadrac González, La paradoja de Antares, de Luis Tinoco, i es projectarà l'esperada Halloween ends, de David Gordon Green.

També passarà pel certamen el documental [REC] Terror sin pausa, dirigit per Diego López-Fernández, i Mantícora, la nova pel·lícula dirigida per Carlos Vermut.

Jurat i guardonats

Pel que fa els guardons, els cineastes Edgar Wright i Neil Marshall rebran el Premi Màquina del Temps i l'especialista en efectes especials i maquillatge Colin Arthur, el Gran Premi Honorífic del certamen. Així mateix, el Premi Méliès d'Or serà concedit a Claudio Simonetti, compositor d'alguns dels títols més emblemàtics de Dario Argento.



De fet, el cineasta Dario Argento rebrà el nou Golden Honorary Award al Festival de cinema de Sitges, mentre que Quentin Dupieux, Ti West i Masaaki Yuasa seran reconeguts amb el Premi Màquina del Temps. El certamen també va anunciar que rebrà la visita de l'actriu Eva Green, que acudirà per presentar Nocebo, de Lorcan Finnegan.



Sitges 2022 tindrà un jurat oficial format pel director i productor William Lustig, conegut sobretot pel seu clàssic del terror Maniac i la trilogia de thrillers de sèrie B Maniac Cop; l'escriptora argentina Mariana Enríquez, una de les veus més reconegudes de la literatura de gènere dels últims anys; el distribuïdor Christophe Mercier, exvicepresident de Fox Searchlight Europe; l'actriu austríaca Susanne Wuest, estrella de pel·lícules com ara Buenas noches, mamà o La cura del bienestar, i Heidi Honeycutt, programadora de The American Cinematheque i cofundadora del Etheria Film Festival.