Trias buscarà "fórmules d'entesa" amb el PSC i ERC i no descarta governar amb minoria

El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona i guanyador de les eleccions municipals d'aquest diumenge, Xavier Trias, ha assegurat en una entrevista a RAC1 que buscarà "fórmules d'entesa" amb el PSC i ERC sense descartar un govern amb minoria. "Tinc una bona col·laboració amb tots dos i parlarem a veure com es poden fer les coses", ha afirmat.

Trias ha assumit el seu paper de guanyador de les eleccions i ha dit que encetarà una ronda de converses amb les diferents formacions per "trobar els acords suficients per poder governar". El candidat confia que Jaume Collboni no intentarà pactar amb els Comuns i els republicans per desbancar-lo i arrabassar-li l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. "Fa quatre anys es va produir una situació molt negativa, l'operació Valls, de la qual tothom n'està molt penedit", ha recordat.

A més, ha considerat que a Maragall "li van fer una trastada" i ha apuntat que li agradaria tenir el cap de llista dels republicans "a prop" perquè tots dos comparteixen una relació "bona i positiva". Per la seva banda, el candidat d'ERC ha reivindicat que la seva candidatura pot acabar sent "decisiva" i ha assegurat que sabran utilitzar la clau.

En una entrevista a TV3, Maragall ha admès que ser la força més votada és "definitori" en unes eleccions municipals, però també ha apuntat que hi ha "alternatives" sempre que estiguin basades en una "determinada coherència i legitimitat". Per tant, no ha descartat res. Preguntat per si es planteja dimitir, ha estat clar: "No veig cap raó per trencar el contracte amb la ciutadania". També ha defensat que Barcelona necessita un govern "fort i estable".

No hi haurà "cordó sanitari" a Vox

El líder de Junts a Barcelona tampoc ha descartat governar amb minoria i assolir pactes externs puntuals i s'ha mostrat partidari de crear un executiu "fort" que no generi "complicacions durant tot el mandat".

Trias també s'ha referit a l'entrada de Vox al consistori barceloní. Ha explicat que "no hi haurà cordó sanitari" i ha assenyalat que tractarà de mantenir una relació "cordial i educada" amb els representants d'aquesta formació. "Ni tan sols conec al seu cap de llista", ha reconegut. Tot i això, ha remarcat que en cap cas governarà amb aquesta formació ni acceptarà els seus vots per ser alcalde. "No els necessitem per res els seus vots", ha sentenciat.

La candidatura liderada per Xavier Trias -que ja va ser alcalde entre el 2011 i el 2015- ha aconseguit 11 regidors, un més que el PSC i dos per sobre de BComú. ERC s'ha enfonsat i ha perdut la meitat dels seus representants -de 10 a 5-, mentre que el PP de Daniel Sirera ha doblat la seva presència al consistori en passar de 2 a 4 regidors.