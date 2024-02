El Tribunal de Comptes arxiva la denúncia d'Agbar contra Colau per les subvencions a entitats socials

El Tribunal de Comptes (TdC) ha arxivat una denúncia d'Agbar contra l'anterior equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona, liderat per Ada Colau, per les subvencions atorgades a entitats socials com la PAH o l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE).

En una interlocutòria avançada per eldiario.es i confirmada per l'ACN, el TdC tanca la causa, d'acord amb la Fiscalia, en concloure que la companyia d'aigües no va acreditar que les subvencions no estiguessin degudament acreditades o causessin un perjudici real a les arques municipals. Barcelona en Comú ha destacat que amb aquesta ja són 18 les denúncies contra el seu govern -que va liderar la ciutat entre 2015 i 2023- que han estat arxivades.

La denúncia d'Agbar es va registrar l'endemà de les eleccions municipals del maig passat. Colau va perdre l'alcaldia en favor del socialista Jaume Collboni i Agbar va voler seguir amb la causa fins al desembre passat. No obstant, el 15 de febrer la companyia ha desistit de continuar el plet.

Les subvencions que Colau va atorgar a entitats socials també s'investiguen en un jutjat de Barcelona arran de la denúncia d'una entitat poc coneguda, l'Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que té pendent de decidir si arxiva la causa, tal com ha sol·licitat la defensa de l'exalcaldessa.

El juny del 2021 el TdC ja va arxivar parcialment una denúncia d'Agbar contra l'Ajuntament de Barcelona pels estudis realitzats pel consistori per municipalitzar l'aigua, que ascendien a gairebé 900.000 euros.

Per a Agbar, els estudis tècnics i jurídics encarregats per l'Ajuntament el 2017 per a la transició cap a la gestió pública de l'aigua a la ciutat suposaven un "perjudici" a les arques públiques, ja que la competència sobre el servei no és municipal sinó de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

El Tribunal de Comptes en canvi ho nega i avala la competència del consistori per encarregar els estudis. El tribunal considerava que l'Ajuntament de Barcelona té "plena legitimitat" per plantejar un règim de gestió directa de l'aigua "a nivell municipal barceloní".