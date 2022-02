El Tribunal de Comptes rectifica i sí que accepta l'aval de la Generalitat per a les fiances per l'acció exterior

El Tribunal de Comptes ha acceptat aquest dilluns els avals de l'Institut Català de Finances (ICF) per als ex-alts càrrecs implicats en la investigació per les despeses de l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017. Fa uns mesos havia rebutjat la validesa dels avals, de 5,4 milions d'euros, en considerar que procedien de la mateixa administració afectada pel suposat ús irregular dels fons públics. Els afectats van recórrer, l'Advocacia de l'Estat no va mullar-se sobre la validesa, i ara els membres del tribunal els han acceptat, tot i que hi ha hagut un vot particular en contra.

El Tribunal ha acceptat el recurs dels afectats

El Govern va proposar que l'ICF avalés els exalts càrrecs i el banc públic de la Generalitat ho va acceptar, enmig d'una forta polèmica política i interna el juliol passat. A l'octubre el Tribunal no va acceptar els avals i el PP va portar el cas al Tribunal Constitucional.



Mentrestant, el Tribunal de Comptes va acordar embargar els béns dels 28 ex-alts càrrecs del Govern. Entre els afectats, hi ha l'expresident de la Generalitat Artur Mas i el seu exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, o l'expresident Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras. També els exconsellers Raül Romeva i Francesc Homs o l'exsecretari general del Diplocat, Albert Royo.



En total, el Tribunal de Comptes reclama a 34 excàrrecs del Govern que abonin 5,4 MEUR com a fiança provisional solidària per les despeses exteriors, en el marc d'un procediment de responsabilitat comptable que encara ha d'arribar a judici per determinar la xifra definitiva. Sis dels excàrrecs no es van acollir als avals de l'ICF i ja van afiançar "correctament" la quantitat corresponent.