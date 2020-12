El Tribunal Constitucional assenyala que cremar la bandera espanyola és un delicte i no llibertat d'expressió

El Ple del Tribunal Constitucional s'ha dividit en dos blocs en aprovar per un sol vot una sentència que estableix que les ofenses a la bandera espanyola no estan emparades per la llibertat d'expressió i, per tant, són delicte. Fonts del tribunal han avançat la part dispositiva de la sentència que desestima el recurs d'empara presentat per Pablo Fragoso, dirigent de la Confederació Intersindical Galega (CIG), que va instar a cremar la "puta bandera" d'Espanya, durant una manifestació davant l'Arsenal Militar de Ferrol (A Coruña) el 2014.

Desestima així el recurs d'empara presentat per un sindicalista gallec que va instar a cremar la bandera en una manifestació el 2014

Amb sis vots a favor i cinc en contra, el tribunal ha aprovat una sentència que arrossega polèmica atès que fa dues setmanes el ple va rebutjar una ponència, impulsada pel conservador Andrés Ollero, que proposava absoldre al sindicalista.



Llavors, es va encarregar una nova ponència, que va recaure en el també conservador Antonio Narváez, per a recollir ja el sentir majoritari, que entén que instar a cremar la bandera d'Espanya és delicte.



Els fets van tenir lloc el 30 d'octubre de 2014 davant de l'Arsenal Militar de Ferrol durant la cerimònia d'hissat de la bandera. Al mateix temps, diverses persones, entre les quals Fragoso, es concentraven davant l'edifici de l'Armada en protesta per un conflicte laboral de les treballadores del servei de neteja d'instal·lacions militars quan el sindicalista va agafar un megàfon i va afirmar: "Aquí teniu el silenci de la puta bandera" i "Cal calar-li foc a la puta bandera".

Sobre aquestes afirmacions, el Jutjat penal número 1 de Ferrol (A Coruña) el va condemnar al pagament d'una multa de 1.260 euros com a autor d'un delicte d'ultratge a la bandera en una sentència que va ser ratificada per l'Audiència Provincial d'A Coruña. Ara el TC recolza aquesta condemna en assenyalar que les expressions van ser innecessàries per a les reivindicacions salarials que Fragoso, com a representant del sindicat, estava defensant i, a més, no guardaven relació amb aquestes reivindicacions.



Per això, el tribunal entén que aquestes expressions van ser realitzades al marge i sense l'empara dels drets fonamentals invocats, per la qual cosa rebutja que s'hagin vulnerat les llibertats d'expressió i ideològica del sindicalista, qui sempre ha negat que digués això i sosté que tot va ser "una invenció de l'almirall" cap de l'Arsenal Militar.



El contingut de la sentència i els vots particulars dels cinc magistrats que hi han votat en contra es coneixeran en els pròxims dies.