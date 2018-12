El Tribunal Constitucional revisarà la situació de presó i suspensió de Turull, Rull i Sànchez

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit tramitar noves peticions dels exconsellers de la Generalitat Jordi Turull i Josep Rull i el diputat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez per revisar la seva situació de presó provisional i de suspensió com a parlamentaris en estar processats. Així ho ha acordat per unanimitat el ple del TC en sengles providències en relació amb els escrits presentats pels tres processats que afecten la seva situació personal amb motiu d'interlocutòries dictades pel Tribunal Suprem i el mateix Constitucional.



Els tres recurrents incorporen ara una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que resol el cas Demirtas contra Turquia per l'empresonament d'un diputat kurd. Jordi Sànchez i Jordi Turull van iniciar dissabte passat una vaga de fam per denunciar que el TC que bloqueja els seus recursos, de manera que els impedeix accedir a la justícia europea.

El TC ha acordat en la reunió plenària de traslladar al Ministeri Fiscal i a les altres parts personades perquè, en el termini de tres dies, presentin les al·legacions que considerin oportunes. El tribunal explica que la complexitat d'aquest procés en el que s'integren drets fonamentals i l'anàlisi de qüestions d'estricta naturalesa penal l'està obligant a desenvolupar una tasca minuciosa d'estudi per aconseguir en el menor temps possible la major protecció dels drets.



Fins ara s'han presentat una trentena de recursos d'empara, dels quals quatre estan pendents d'admissió, per diverses circumstàncies, que estan sent estudiats i seran objecte de resolució d'acord amb el calendari del tribunal. El TC esmenta especialment per la seva singularitat l'estat processal de les peces de suspensió que afecten les situacions de presó provisional, totes elles resoltes per interlocutòries dictades pel Ple del tribunal entre el 7 de març i el 18 de setembre passats.

Sànchez i Turull estan "forts"



El director de l'Hospital Moisès Broggi, Jordi Vilarasau, que ha assessorat l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, i l'exconseller i diputat de JxCat Jordi Turull ha assegurat aquest dilluns que estan "forts" després dels seus primers dies de protesta. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit que les persones que els han visitat els han trobat "plenament conscients" de l'esforç que suposa la seva protesta i amb ganes de fer-la. Tenen "plena confiança professional" en els serveis mèdics del centre penitenciari de Lledoners, que els marquen seguir la seva rutina diària amb normalitat, tot i que Vilarasau ha augurat que si la seva salut es debilita els metges de la presó poden suggerir modificar-la i que siguin traslladats a la infermeria.



Preguntat pels efectes de la vaga de fam, el metge ha assenyalat que els polítics fan vaga de sòlids però no de líquids, el que marca "una gran diferència", ja que el marge de seguretat per a la salut si es prenen líquids és més gran. En aquest sentit, ha explicat que en una vaga només de sòlids "dos o tres setmanes són un marge de seguretat bastant ampli", tot i que depèn de cada persona, ja que a un d'ells se li podria recomanar tornar a menjar abans que a l'altre . Vilarasau ha assenyalat que quan li van plantejar la possibilitat de la vaga va donar dos consells: que fos una decisió individual i lliure, i que no la emprengués una persona sola sense entorn, de manera que "es desaconsellava traslladar la possibilitat a alguna de les dues preses", en referència a Carme Forcadell i Dolors Bassa.