El tribunal de la Haia ordena a Israel que aturi l'ofensiva militar a Rafah per possible genocidi

El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) de la Haia ha ordenat aquest divendres a Israel "aturar immediatament" l'ofensiva militar a Rafah, al sud de la Franja de Gaza. Considera que la situació al territori és ara "desastrosa" i hi ha un "risc greu de deteriorament" que justifica modificar les mesures cautelars dictades el 28 de març. La decisió es pren en el marc del cas per la demanda de Sud-àfrica contra Israel per un possible genocidi a Gaza.

El tribunal ha justificat la seva decisió perquè hi ha un "major risc" i una "urgència real i imminent" de danys "irreparables" abans que es decideixi sobre el fons del cas, que ha d'aclarir si Israel està cometent o no delictes de genocidi. El TIJ també exigeix l'obertura del pas fronterer de Rafah i que Israel permeti l'accés a Gaza a qualsevol comissió d'investigació o òrgan de l'ONU que investigui les "al·legacions de genocidi".

La decisió l'ha llegit el president del tribunal, Nawaf Salam, tot remarcant que les condicions de vida "catastròfiques" a Gaza han empitjorat des de l'inici del procés judicial, especialment amb l'ofensiva de Rafah. El TIJ "no està convençut" que les mesures preses fins ara per Israel (com l'evacuació de civils a l'est de Rafah) hagin estat suficients per minimitzar els enormes riscos als quals fa front la població civil palestina.

"El tribunal considera que, d'acord amb les seves obligacions sota la convenció contra el genocidi, Israel ha d'aturar immediatament la seva ofensiva militar, i qualsevol altra acció a Rafah, que podria sotmetre al poble palestí a Gaza unes condicions de vida que podrien provocar la seva destrucció física total o parcial", assegura la decisió del tribunal.

Garantir l'arribada de comissions d'investigació

El tribunal recorda que el 26 de gener ja va ordenar a Israel que prengués "mesures eficaces" per evitar la destrucció de proves de possibles crims. Per tant, ara ha de garantir un accés sense restriccions a Gaza "a qualsevol comissió d'investigació, missió o òrgan investigador amb un mandat d'òrgans competents de les Nacions Unides per investigar al·legacions de genocidi", sostenen.

D'acord amb la situació "catastròfica" a Gaza, s'han de prendre mesures "immediates i efectives" per l'entrada d'assistència humanitària, com ja preveia la seva decisió del mes de gener, insisteix el tribunal. En aquest sentit, cal que Israel "mantingui els punts fronterers terrestres oberts, especialment el pas de Rafah". Finalment, el TIJ exigeix a Israel que li enviï en un mes un informe concretant les mesures preses per implementar aquestes decisions.