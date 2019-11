El Tribunal Suprem avala el model d'Agbar i tanca la porta a la municipalització de l'aigua

El Tribunal Suprem dóna la raó a Aigües de Barcelona i avala que continuï gestionant l'abastiment d'aigua a Barcelona i l'Àrea Metropolitana (AMB). Amb aquesta resolució, l'alt tribunal revoca la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el 2016 va tombar l'entrega del servei d'aigua a l'empresa mixta, atorgat sense cap concurs. La decisió de l'alt tribunal talla les vies per a remunicipalitzar l'aigua a la ciutat, una aposta impulsada per la societat civil i que el Govern municipal volia materialitzar en aquesta legislatura.



Ara fa tres anys, el TSJC va anul·lar la creació de l'empresa mixta -de capital públic i privat- i, per tant, la concessió que va rebre a dit per gestionar durant 35 anys el servei de l'abastiment de l'aigua a 23 municipis metropolitans, inclòs Barcelona. La principal raó és que no estava justificat que s'adjudiqués sense concurs públic. Aquesta adjudicació a dit de l'aigua metropolitana servia per tapar una irregularitat que Agbar arrossegava històricament a 16 municipis, entre els quals hi ha Barcelona: la manca de contracte de concessió per gestionar el servei.



En aquesta ocasió, el Suprem creu que s'ha de distingir entre competències municipals i municipalització dels serveis públics, afirmant que l'assumpció d'aquests serveis no és automàtica. Argumenta que els dos intents de municipalització de l'aigua a Barcelona, el 1966 i el 1982, van acabar fracassant. A més, la Sala Tercera considera que l'Estat tenia capacitat per atorgar la concessió a la SGAB l'any 1953 sota la vigència de la Llei d'Aigües. D'aquesta manera, el Suprem dóna validesa a un segle de gestió de les aigües d'Agbar i afirma que aquest dret de gestió encara és vigent avui dia.



Agbar és propietària d'un 70% d'aquesta concessió, mentre l'AMB ho és en un 15% i Criteria CaixaHólding (La Caixa) en un 15%. Amb aquella sentència, s'obrien les portes a retirar una gestió històrica de les aigües a Agbar, però l'estimació del recurs que la multinacional va interposar al Tribunal Suprem estanca aquesta opció. La municipalització de l'aigua era una reivindicació de llarga trajectòria, impulsada per entitats com Aigua és vida, i una de les principals apostes del Govern d'Ada Colau.



