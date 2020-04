El Tribunal Suprem confirma les condemnes a Millet, Montull i CDC pel cas Palau 

La Sala II del Tribunal Suprem ha confirmat aquest dijous la condemna de l’Audiència de Barcelona a nou anys i vuit mesos de presó i multa de 4,1 milions d’euros al que va ser màxim responsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, i a set anys i sis mesos de presó i multa de 2,9 milions d’euros al també exresponsable de l’entitat Jordi Montull. Els magistrats ratifiquen també que tots dos hauran de retornar a les estructures del Palau –el Consorci, la Fundació i l’Associació- 23 milions d’euros que van desviar en benefici propi. A més, el Suprem confirma el comís de 6,6 milions d’euros a l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) pel que considera guanys obtinguts per tràfic d’influències.



La sentència, de 440 pàgines, introdueix algunes variacions respecte a la que va dictar l’Audiència de Barcelona el 29 de desembre del 2017. Rebaixa sis mesos la pena l'exresponsable financera de l'entitat Gemma Montull, que va ser condemnada a quatre anys i sis mesos de presó i que ara haurà de complir una condemna de quatre anys. Haurà de pagar igualment una multa de 2,6 milions d’euros pel delicte de blanqueig de capitals.



El Suprem també rebaixa la condemna a l’extresorer de CDC Daniel Osácar, a qui absolen del delicte de tràfic d’influències. Osácar va ser sentenciat a quatre anys i cinc mesos de presó i ara, un cop exclosos els 11 mesos del tràfic d’influències, haurà de complir una condemna de tres anys i sis mesos. Haurà de pagar igualment una multa de 3,7 milions d’euros com a autor d’un delicte de blanqueig de capitals en concurs amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil i un altre de falsedat comptable, amb l’atenuant de dilació extraordinària i indeguda en la tramitació del procediment.

El Tribunal absol Osácar del delicte de tràfic d’influències perquè "no consta acreditat" que l’empresa Ferovial pagués una comissió a canvi de l’adjudicació d’obra pública mentre ell era tresorer de CDC, malgrat que la sentència sí que considera provat que aquesta empresa va fer arribar abans diners a CDC a canvi de concessions.



El Suprem també modifica la distribució del cost del procés que han de pagar els condemnats. Ho fa en funció del nombre de delictes i dins de cada delicte en funció del nombre d’acusats. A més estableix que el límit de la responsabilitat civil a títol lucratiu de la dona de Millet per les despeses del casament de la filla de Millet, que es va pagar amb diners de l’entitat, és de 4,7 milions d’euros.



Els magistrats també mantenen la resta de condemnes establertes per l’Audiència de Barcelona. Són 2 anys per a l’advocat Raimón Bergós; 1 any i 9 mesos per a l’advocat Santiago Llopart, i 8 mesos per a l’assessor fiscal Edmundo Quintana.