El Tribunal Suprem denega la recusació del jutge Marchena en la macrocausa per l'1-O

El Tribunal Suprem ha desestimat la recusació del president del tribunal que jutjarà la causa de l'1-O, Manuel Marchena. Vuit dels líders independentistes empresonats van demanar que apartessin a Marchena del seu cas per falta d'imparcialitat, després que es fes públic el WhatsApp del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, en el que deia que l'elecció de Marchena com a president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) permetria controlar des del darrere la sala que havia de jutjar els presos catalans.



La sala 61 del Suprem també ha rebutjat les recusacions dels altres sis magistrats que conformen l'alt tribunal, formada per Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Ana María García Ferrer i Andrés Palomo. Després d'aquesta decisió, el tribunal ja pot convocar la vista en què el Suprem haurà de resoldre sobre la seva competència per jutjar l'1 d'octubre. Els independentistes ja havien demanat la recusació de Marchena un cop pels seus presumptes vincles amb el Partit Popular (PP).



Just després que el jutge conservador renunciés a la presidència del CGPJ un cop destapada la polèmica de Cosidó, Marchena ja va dir que no s'apartaria del judici de l'1-O perquè considerava que no tenia gens d'interès ni directe ni indirecte en el desenllaç de la causa.



El missatge de Cosidó que taca a Marchena

"Controlarem la Sala Segona des del darrere". Aquesta és la frase que el portaveu popular al Senat va escriure en un grup de WhatsApp. La publicació d'aquesta conversa via mòbil va posar en qüestió la negociació entre el PP i el PSOE sobre els jutges que havien d'ocupar el CGPJ. En aquell moment, els socialistes van celebrar un pacte que dibuixava un Poder Judicial amb majoria progressista, en detriment de la presidència. Cosidó, en un acte de defensa de l'entesa, va enviar aquest missatge als 146 parlamentaris populars, deixant malferida la credibilitat de la separació de poders.



Aquests fets van motivar les defenses dels independentistes a demanar la recusació del jutge Marchena, de qui es va qüestionar la seva independència respecte al partit de Pablo Casado.