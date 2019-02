El tribunal del Procés ha acordat multar amb 2.500 euros els exdiputats de la CUP Antonio Baños i Eulàlia Reguant, després que tots dos es neguessin a respondre a les preguntes que els volia fer l'advocat de l'acusació popular exercida pel partit ultradretà Vox. A més de la multa, que es pot recórrer, la sala els dona un termini de cinc dies perquè diguin si compareixeran. Si es mantenen en la seva negativa, es deduiria testimoni al jutjat de guàrdia, que suposarà l'obertura d'un procediment judicial per un presumpte delicte de desobediència greu, que pot comportar fins a un any de presó. Respondre a les preguntes és obligatori per als testimonis.



La decisió en el cas de Baños, que ha obligat el tribunal a aturar la sessió durant uns segons, s'ha pres després que aquest s'hagi mostrat també en contra d'una solució inèdita amb la qual el president del tribunal, Manuel Marchena, ha tractat de salvar la situació, proposant-li que contestés a l'advocat i número dos de Vox, Javier Ortega Smith, però amb les mateixes preguntes replicades pel propi jutge.

En un primer moment, Baños ha acceptat, però ha tornat a haver-hi aturada a la tercera pregunta. Així ha succeït la picabaralla final:



Marchena: Hem acabat, es deixarà constància que vostè no vol bu tan sols a través de la presidència ...



Baños: Només li vull preguntar si és així ...



Marchena: Anem a deixar constància que vostè es nega amb la fórmula...



Banys: No és cert això, no em nego, no em nego a contestar a la presidència.



Marchena: El que ha dit vostè està molt clar, no entrarem en debats, la solució que jo li he proposat estava molt clara.



Hi ha hagut un recés de quatre minuts i, a la tornada, Marchena ha suspès definitivament la declaració de Baños i l'ha advertit de conseqüències penals: "Pot vostè anar-se'n, anem a deduir testimoni al jutjat de guàrdia". D'entrada, però, no s'ha optat per aquest matí i, de moment, s'ha posat una multa als exparlamentaris.

Minuts després, s'ha repetit el patró amb l'exdiputada cupaire Eulàlia Reguant, actualment regidora a l'Ajuntament de Barcelona. "Assumint les conseqüències davant d'un partit masclista i xenòfob, no penso respondre les preguntes de Vox". Marchena li ha demana que marxi i l'ha advertit també de les conseqüències penals.