Es tripliquen els avisos per assetjament escolar des del suïcidi de l'adolescent de Sallent

Una radiografia del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) publicada fa uns dies alertava que els intents de suïcidi s'han doblat entre els joves respecte abans de la pandèmia. Ara el departament d'Educació revela que els avisos per possibles casos d'assetjament escolar s'han triplicat des del suïcidi d'una menor de 12 anys a Sallent (Bages) a finals de febrer.

Segons dades del departament avançades per TV3, durant el mes de gener, la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV) va rebre 127 alertes per possibles casos de violència, 46 dels quals per possible assetjament escolar. Durant el mes posterior als fets de Sallent, i fins el 20 de març, aquestes denuncies s'han disparat fins situar-se en 241, 125 de les quals per assetjament.

El departament ha atribuït aquest augment a una conscienciació més gran del problema de les violències i de l'assetjament al conjunt de la societat, ja que afirma que els avisos procedeixen tant de dins com de fora de les escoles.

Referent de convivència als centres

Les mateixes fonts han afegit a l'ACN que per prevenir i solucionar possibles casos de violència en els centres educatius, a partir del curs vinent, s'introduirà una nova figura, un referent de convivència.

Es tracta d'una eina que contempla la Llei Orgànica de Protecció a la Infància i a l'Adolescència del 2021 i que rebrà el nom de coordinador de convivència i benestar. Aquest professional formarà part del professorat però estarà especialitzat en coeducació i l'abordatge de les situacions de violència.

Els Mossos van apuntar al bullying com la causa que va provocar els successos de Sallent, en què dos adolescents van saltar des del balcó de casa seva el febrer passat, i va causar la mort d'un d'ells. En el moment dels fets, Educació va descartar l'assetjament escolar com a causa del suïcidi, però va acabar fent marxa enrere i demanant disculpes per no haver actuat a temps. "És un fracàs del sistema. És obvi i inqüestionable que alguna cosa ha fallat si estem en aquest punt", va subratllar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa.