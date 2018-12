La trobada Torra - Sánchez agafa forma: probablement dijous i amb la presència de consellers i ministres

A poc a poc, la trobada entre el president català, Quim Torra, i l'espanyol, Pedro Sánchez, va prenent forma i cada cop sembla més probable que se celebri amb un format en què hi hagi la presència de tres consellers i tres ministres. Segons fonts de Presidència de la Generalitat consultades per Públic, ara mateix el contacte entre els dos executius és "permanent", fonamentalment entre la vicepresidenta estatal, Carmen Calvo, i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. Els tres dirigents ja van reunir-se dilluns a la tarda.



Les mateixes fonts asseguren que la data de la reunió, en cas que tiri endavant, no està fixada, però que a hores d'ara guanyaria pes dijous, en detriment d'un divendres que estarà marcat per la celebració del consell de ministres a la Llotja de Mar de Barcelona i les nombroses mobilitzacions i accions de protesta convocades per col·lectius i entitats independentistes, com els CDR, l'ANC o Òmnium Cultural, entre d'altres. El darrer element a discutir entre els dos executius és l'ordre del dia de la minicimera, és a dir, els temes a discutir, que es fixarien un cop la trobada es confirma.

En aquest sentit, la Generalitat planteja que la trobada ha de tenir "contingut polític", tot i que sembla complicat que s'abordin qüestions com un referèndum acordat per resoldre el conflicte polític català. La vicepresidenta espanyola, Carme Calvo, ha donat per fet aquest dimarts que la reunió tirarà endavant i s'hi parlarà dels problemes de Catalunya i "de la crisi que l'independentisme ha provocat i que cal resoldre per vies completament raonables i equilibrades". Fonts del Govern espanyol citades per l'agència Efe han admès que les circumstàncies que viu Catalunya són "especials", de manera que "s'ha d'obrir pas a la política".



La trobada, que fa uns dies semblava descartada, s'ha desencallat els darrers dies, pel canvi en la predisposició de les dues parts. La darrera tanda de converses va reactivar-se arran de la carta que Calvo va enviar la setmana passada a Pere Aragonès.