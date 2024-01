Troben mort un nadó dins d'una paperera a la Bisbal d'Empordà

Un escombriaire de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) s'ha trobat aquest dimarts al matí un nadó mort en una paperera del centre del municipi. Els fets s'han produït pels volts de quarts de vuit del matí, quan el treballador que estava fent la ronda habitual s'ha trobat el recent nascut, encara amb el cordó umbilical. De seguida ha avisat als serveis d'emergència i la Policia Local que ha arribat al lloc dels fets als pocs minuts.

A continuació s'ha activat a l'Àrea d'Investigació Criminal de la regió de Girona dels Mossos d'Esquadra que s'ha fet càrrec de la investigació. La cerca es fa a través de les càmeres de seguretat que hi ha en establiments de la zona.

El lloc on ha aparegut el cos, la placeta del carrer Germans Sitjar, és molt cèntric, just al casc antic i on la circulació amb vehicle està restringida. Segons ha pogut saber l'ACN, quan el treballador ha trobat el cos, la víctima ja estava morta. Fins al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat diverses dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la mort del nadó.