Troben mort el treballador desaparegut a l'explosió a la petroquímica de Tarragona

La forta explosió al complex petroquímic de Tarragona ha causat l’alarma social i la indignació de veïns i alcaldes del Camp de Tarragona. L'accident ha causat vuit ferits i dues morts, després que aquest matí trobessin l'home desaparegut en l'entorn de l'incendi. Es tracta d'un treballador que es trobava al lloc dels fets quan, al voltant de les 18.41 h, un reactor de l'empresa IQOXE va explotar causant la deflagració dels gasos que contenia una de les cisternes de la fàbrica.



Des del municipi de La Canonja, localitat on s'ha produït l'incident, el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha assegurat que “el tancament de l’episodi evoluciona favorablement” i que “l’estratègia d’extinció va complint-se”: “És cert que el nivell de perillositat va minvant, però no podem donar la situació per tancada”.

Així ho ha assegurat el cap operatiu de Bombers de Tarragona, Albert Ventosa, qui ha explicat que actualment l’incendi està estabilitzat i que estan mantenint una combustió controlada d'una de les cisternes de la fàbrica que, segons Ventosa, s'hauria incendiat per l'explosió d'un dels reactors: "Hi ha diverses cisternes a dins de la indústria, però només una ha quedat afectada. És el punt on hi ha òxid d'etilè i que, a partir de la deflagració, genera òxid de propilè".



Ara per ara, Ventosa ha assegurat que la prioritat de les dotacions de Bombers és "controlar el risc interior de l'establiment", per poder continuar amb la recerca de l'entorn. Un dels objectius del dispositiu era trobar la persona desapareguda que, finalment, s'ha trobat aquest matí al voltant de la fàbrica.



D'altra banda, el cap de l'operació ha reconegut que "les condicions de l'entorn són molt precàries", pel que l'objectiu és evitar danys en l'estructura i es manté una zona de precaució que afecta les set empreses de l'entorn de la fàbrica incendiada. De moment, es desconeixen les causes de l'accident. A la zona hi ha destinades 10 dotacions que treballen des d'aquest dimarts a la nit, un dron i s'espera que al llarg d'aquest matí s'augmentin els efectius.



A conseqüència de l'explosió d'ahir a La Canonja, s'han produït desperfectes a diversos centres educatius de la zona, tal com ha anunciat el Departament d'Educació en un comunicat. El centre que ha patit més els efectes de la deflagració és l'Institut Collblanc, amb vidres trencats i alguna esquerda, tot i que "no ha patit cap dany estructural". També han aparegut esquerdes a l'escola del mateix municipi. també hi ha afectacions al Complex Educatiu de Tarragona, en especial a l'Institut Pere Martell, amb desperfectes a tots els finestrals de plàstic de la part dels tallers. La resta de centres dels barris tarragonins de Bonavista, Torreforta, La Granja i Campclar també presenten alguns desperfectes menors.



Al voltant de les 12.15 h d'aquest dimecres, el conseller delegat de l'empresa, José Luis Morlanes, ha comparegut davant dels mitjans per expressar el condol a les famílies dels dos morts i expressar el seu suport: "Lamentem profundament la pèrdua d'un dels nostres companys i el patiment dels ferits. És un dolor que compartim totes les persones que formem IQOXE", ha explicat. Morlanes ha afirmat que l'empresa ha mantingut la "coordinació" amb les autoritats i, preguntat per les causes de l'incident, ha assegurat no conèixer-ne les causes encara: "La intervenció no s'ha acabat. Han de comprendre que ahir la planta va explotar i que no trobàvem a cinc companys. És una situació molt difícil".



Protecció Civil, en canvi, ha qüestionat l'actuació de l'empresa i ha assegurat que

IQOXE no va seguir els protocols de comunicació establerts, el que va dificultar l'avaluació i l'activació de les alertes a la població. Per tot plegat, el Govern estudia fer canvis en el model comunicactiu del protocol.



A les 12.00 h també s'han produït les primeres concentracions de treballadors del polígon en "solidaritat amb les víctimes". Els empleats han fet una aturada de 30 minuts convocada per CCOO i UGT a les portes de diverses empreses.

Perillositat de l'aire

Ventosa ha explicat que els bombers destinats a la zona treballen amb un "equip respiratori autònom i protecció tèrmica", tot i que no s'ha referit en cap moment als efectes en la salut de les persones del núvol produït durant l'incendi. Protecció Civil ha tornat a afirmar aquest matí que el personal tècnic de la secretaria de Medi Ambient ha fet mesures de tòxics en l'aire a la zona i que "tots els resultats han estat negatius", tal com ha informat mitjançant les xarxes socials.

Personal tècnic de @mediambientcat han tornat a fer aquest matí mesures de tòxics en l'aire a la zona i tots els resultats han estat negatius.



Foto de la reunió d'aquest matí al CCA.#PLASEQCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/UyrxAJmkQb — Protecció civil (@emergenciescat) January 15, 2020

Buch ha explicat aquest matí que els confinaments "preventius" als quals va cridar Protecció Civil es van efectuar mentre els tècnics avaluaven si hi havia risc per la salut pels gasos emesos: "Encara no havia arribat l'informe de l'aire i hi havia qui deia estar patint mal als ulls i mal al coll". Segons Buch, van limitar la zona de confinament un cop van saber que l'informe assenyalava que no hi havia riscos.



Els missatges de calma per part de l'administració pública, però, arriben en paral·lel a la denúncia que nombroses entitats mediambientals i de l'entorn del Camp de Tarragona estan fent respecte als riscos del complex petroquímic. És el cas de la Plataforma Cel Net, una entitat contra "el creixement de la indústria contaminant", que denuncia l'explosió de la fàbrica com "l'enèsim accident" a la zona per la "manca de control i regulació per part del govern de la Generalitat".

"La indústria té un risc i impacte permanent i diari en la salut del territori i la població, provocant morts prematures i malalties de manera continuada", denucien. L'entitat recorda que el complex petroquímic de Tarragona és "el més gran del sud d'Europa" i que està a 2,5 km dels nuclis urbans: "Aquest fet fa que sigui un còctel químic convertit en polvorí que en dies com ahir mostra la seva pitjor cara". Aquesta perillositat, explica Cel Net, es materialitza en sorolls, males olors, contaminació i inseguretat: "Avui hi ha dos morts i diversos ferits però són moltes més les morts prematures i malalties produïdes durant anys i anys de convivència".



Per aquest motiu, demanen una nova legislació que controli l'impacte de la indústria contaminant, activar uns mecanismes de comunicació "clars i efectius que vetllin per a la seguretat de la població en cas d'incidències", un "estudi exhaustiu que avaluï els riscos de l'impacte del complex" i fan una crida a manifestar-se aquest dimecres a les 19.00 h a la plaça de la Font de Tarragona.



Sobre els gasos emesos a l'aire també s'ha pronunciat el Col·lectiu Ronda, cooperativa d'advocats, que ha recordat que l'òxid d'etilè sí que és un gas tòxic i perjudicial per a la salut que està incorporat al quadre de malalties professionals com agent patogen: "És un agent cancerigen i cal extremar la precaució", en cas que hi hagi exposició a la població, un fet que l'administració pública nega.

Les informacions en mitjans de comunicació afirmant que l’òxid d’etilé no és tòxic no són certes. Potser no hi ha exposició a la població, però això no significa que no sigui tòxic i perjudicial per la salut. És un agent cancerígen i cal extremar la precaució #ExplosióTarragona — Col·lectiu Ronda (@CollectiuRonda) January 14, 2020

Dubtes sobre el sistema de sirenes d'alarma

A més, Cel Net se suma a les nombroses veus que han denunciat la no activació del sistema d'alarmes, encarregades d'avisar a la població en cas que hi hagi un accident químic perillós. Aquest dimarts, però, les sirenes van sonar una hora després de l'accident: "És alarmant que les sirenes del PLASEQCAT no s'activessin i que la població hagi viscut de nou situacions angoixants de desprotecció i desinformació", critica la plataforma.



És la mateixa denuncia que han fet els sindicats CCOO i UGT, que assenyalen que no han saltat les alarmes de confinament a temps. De fet, ambdós sindicats ja havien avisat a la Generalitat en els darrers mesos, quan el juliol de 2019 van sol·licitar una reunió d'urgència amb el departament d'Interior, Treball i Empresa, després que hi hagués un accident laboral a la fàbrica Carburos Metálicos, al municipi de Pobla de Mafumet. En aquella ocasió, va morir un treballador i un altre va resultar ferit. Per contra, no es coneixen afectacions prèvies a la planta d'IQOXE, l'empresa incendiada.



En paral·lel, CCOO ha denunciat que l'adquisició de l'antiga IQA per part del grup industrial Cristian Lay, que va provocar la creació d'IQOXE, va provocar una retallada de plantilla, deixant-la en una xifra insuficient per garantir la seguretat de la planta. IQOXE tenia una plantilla de 120 persones, un número que el secretari general del sindicat a Tarragona, José Manuel Martín, considera insuficient per a l'activitat industrial creixent de la factoria.



A les 19.50 h d'aquest dimarts i just després de cridar al confinament a diversos pobles dels entorns de la petroquímica, Protecció Civil va informar que l'afectació no era externa a la zona del polígon pel que no era necessari fer sonar les alarmes: "Preventivament, si a la zona on sou hi ha fum, confineu-vos, especialment a La Canonja i Vilaseca".

🔴🔴🔴🔴 ACTUALITZACIÓ CONFINAMENT (19.50 hores): @bomberscat indica que l'afectació NO és externa a la zona del polígon i NO es faran sonar les sirenes. PREVENTIVAMENT, si a la zona on sou hi ha fum, confineu-vos, especialment a La Canonja i VilasecaRt si us plau — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020

El mateix secretari general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, va denunciar mitjançant les xarxes socials que se sentia "indignat per tornar a comprovar que el pla d'emergència no ha funcionat malgrat denúncies que a l'estiu vam fer al Govern".

Molt preocupats per ferits explosió Tarragona i consternat per conèixer d’un mort Tot el suport



Esbrinant amb delegats @ccoocatalunya a l’empresa més info



Indignats per tornar a comprovar que pla d’emergencia no ha funcionat malgrat denuncies que a l’estiu vam fer a @govern https://t.co/1sMVOeyR8h — Javier pacheco #OFENSIVACCOO (@PachecoJpacheco) January 14, 2020

Diversos alcaldes de municipis del Camp de Tarragona ja s'han mostrat disconformes amb els sistemes d'alarma en cas d'accident químic. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha reclamat que es millorin els sistemes de comunicació després d'una junta de portaveus extraordinària: "És un moment de molta gravetat. Es va crear un problema comunicatiu molt important", ha assegurat, que creu que s'haurien d'haver activat les sirenes preventivament per decidir, més tard, si calia confinar la població. El consistori es personarà en les causes penals que es puguin obrir per l'explosió.



Les associacions veïnals també reclamen actualitzar els protocols i aturar "la impunitat empresarial". Ha estat la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) qui ha demanat una comunicació amb la ciutadania més personalitzada i afinada, utilitzant les noves tecnologies. A més, els veïns reclamen les investigacions oportunes perquè l'empresa sigui sancionada i aturi la seva activitat si es demostra que ha estat negligent.



Per altra banda, el Síndic de Greuges ja ha iniciat una investigació per estudiar aspectes com la coordinació entre les administracions públiques, l'aplicació de plans i protocols de protecció civil, l'afectació en el medi ambient, la responsabilitat, l'atenció als afectats i l'afectació de serveis públics per l'explosió de La Canonja.

Un sistema d'avisos d'emergència als mòbils

Com a resposta a la polèmica sobre les alarmes, el Govern ha anunciat que incorporarà un sistema d'avisos per SMS a través dels telèfons mòbils. Durant la tarda d'aquest dimecres, el conseller Miquel Buch ha explicat que demanarà a l'Estat que n'agilitzi la implementació. A més, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha decretat dos dies de dol oficial per a les víctimes i ha anunciat una taula de treball amb alcaldes i empreses per avaluar l'incident.



Aquest tipus de sistema d'alerta a través del telèfon mòbil és una de les exigències de la normativa europea prevista per al 2022. Buch ha exposat que el sistema ja funciona a altres països: "Creiem que a Catalunya també l'hem de tenir com abans millor".