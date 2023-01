Troben un nadó abandonat al carrer dins d'una bossa d'esport a Barcelona

En plena onada de fred, amb temperatures per sota dels 0 graus, els Mossos d'Esquadra han rebut aquest dimarts sobre les 6:00 hores la trucada d'un ciutadà que ha trobat un nadó d'entre un i dos mesos abandonat al mig del carrer. La criatura estava dins d'una bossa d'esport mig oberta al carrer de Begur, al barri de Sants de Barcelona, segons ha avançat el diari Ara i han confirmat a l'ACN fonts policials.

Els agents s'han desplaçat immediatament al lloc on s'ha localitzat al nadó, juntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que l'ha traslladat en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on estarà en observació en les properes hores. L'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.