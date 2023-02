Troben restes de l'ADN de Dani Alves al cos de la víctima i a les seves pertinences

Les proves d'ADN que se li van practicar a la jove que acusa al futbolista Dani Alves d'haver-la agredit sexualment són concloents i culpatòries cap al defensa brasiler. Segons ha avançat El Periódico, les mostres de restes biològiques que la víctima presentava al cos i la roba quan va arribar a l'Hospital Clínic de Barcelona durant la mateixa nit de la violació són totalment compatibles amb l'ADN de l'exfutbolista del Barça. Alves està en presó preventiva des del 20 de gener, el dia que va declarar, pel risc de fuga.

D'aquesta manera, la tercera versió diferent que va oferir Dani Alves davant la jutjessa de Barcelona també cau, igual que ho van fer les dues primeres per incongruències del propi relat i les imatges de les càmeres de la discoteca Sutton de Barcelona, on van passar els fets. Ell assegurava que la noia li havia practicat una fel·lació de forma voluntària, però en aquest cas les mostres positives s'han recollit del terra del lavabo de la discoteca, i també de la roba i del cos de la noia.

En total, la policia científica ha recollit mostres de quatre llocs diferents, i ha pogut comparar aquestes dades amb la mostra que Dani Alves va oferir voluntàriament​ el passat 20 de gener, dia que va declarar davant la jutjessa, abans d'ingressar a la presó de Can Brians. En tots els casos, la coincidència de l'ADN ha estat positiva.

Ara per ara, el futbolista continua ingressat a la presó Brians 2 a Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat), on va ser traslladat per motius de seguretat, mentre espera que l'Audiència Nacional resolgui el recurs del seu advocat, Cristóbal Martell, que demana la llibertat provisional per al futbolista. Tot just fa dos dies, però, la Fiscalia i l'ascusació particular reiteraven la petició de presó preventiva al mantenir-se el risc de fuga.