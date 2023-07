Troben sense vida el cos d'un nen d'entre dos i tres anys a la platja de Roda de Berà

Han trobat el cos sense vida d'un nen d'entre dos i tres anys a la platja Costa Daurada de Roda de Berà (Tarragonès). La troballa ha tingut lloc aquest dimarts al voltant de les 8h del matí, quan s'hi han desplaçat agents de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil, qui es farà càrrec de la investigació. Ho ha avançat el Diari de Tarragona.

Es desconeixen encara les causes de la mort i la identitat del menor, però el citat mitjà apunta que el cost s'hauria trobat sense el cap. Des de l'Ajuntament s'ha confirmat que es tracta d'un nen, d'entre dos i tres anys, i demana a la ciutadania que no s'acosti a la zona.

La zona de la troballa a la platja Costa Daurada s'ha perimetrat per facilitar la investigació i fer l'aixecament del cadàver. La platja no ha estat desallotjada, puix a l'hora que s'ha trobat no hi havia encara massa gent.

El Diari de Tarragona també apunta que el cadàver es troba en avançat estat de descomposició. Segons la font, se li podien observar clarament alguns ossos i la columna.