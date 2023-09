Troben a tocar del Castell de Mur restes d'un poblat anterior a la fortificació del segle XI

La campanya d'excavacions que s'ha dut a terme aquest setembre al voltant del Castell de Mur (Pallars Jussà), la primera després de 20 anys, ha permès documentar restes d'un poblat. Les evidències fan pensar a l'arqueòloga i directora de l'excavació, Marta Sancho, que és anterior a la fortificació, ja documentat l'any 969 i datat del segle XI.

Les excavacions van finalitzar el passat 15 de setembre i van anar a càrrec de l'equip del Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona (LAMUB). L'any 2021 ja es van fer prospeccions per veure si hi havia indicis d'un possible poblat a la zona del castell i els resultats van ser positius. Ara, s'han corroborat aquests indicis gràcies a la troballa de fragments de murs, restes de ceràmica i ossos d'animals com vaques, ovelles o cabres.

Restes de ceràmica. — Marta Lluvich / ACN

Al voltant de la col·legiata de Santa Maria hi ha documentació que ja parla d'un hàbitat, possiblement d'unes cent construccions, però del poblat a tocar del castell no s'ha trobat de moment documentació que el citi. Sancho ha explicat que no creu que el poblat de la fortificació sigui més gran que el de la col·legiata i parla de màxim d'uns 400 habitants.

Sancho ha dit que ara l'equip de l'AMUB decidirà on continuar excavant la campanya vinent, si a la part més propera al castell o al mur ciclopi, tot amb l'objectiu de "recollir més informació des del punt de vista arqueològic i històric", i poder acabant fent visitable l'espai. També es considera important trobar restes suficients per datar-lo amb exactitud.

Aquests treballs s'emmarquen dins del projecte de recerca amb durada de quatre anys De ipsos kastellos: hàbitat i fortaleses de muntanya a la Catalunya medieval (s. IX-XIII), dirigit per l'arqueòloga Marta Sancho.