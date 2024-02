Troben tres cossos entre la runa de l'edifici esfondrat de Badalona

Finalment, els Bombers han trobat aquest dimecres a la matinada el cos de tres persones entre la runa de l'edifici esfondrat dimarts al matí Badalona. Hi havia justament tres veïns empadronats a l'edifici que no s'havien pogut localitzar. Les tres persones que es buscaven eren de tres habitatges diferents i una d'elles estava fent una videotrucada en el moment del col·lapse, segons familiars.

Els Bombers han treballat tota la nit per fer el desenrunament del bloc del carrer Canigó que aquest dimecres es va esfondrar fins als baixos. Les víctimes serien un home i una dona d'entre 30 i 40 anys i una dona de més de 50 anys. Pel que fa a la resta de veïns residents, tots han dormit en cases d'amics i familiars excepte les famílies dels desapareguts, que han passat la nit al casal d'avis del Raval. Hi ha dues famílies més que han dormit en hotels de Badalona i Barcelona.

L'edifici tenia cinc plantes i va esfondrar-se des del forjat fins als baixos a Badalona. Els Bombers, que van activat 13 dotacions, van buscar víctimes des del primer moment. El bloc estava situat al número 9 del carrer del Canigó, al barri del Raval. S'han evacuat de forma preventiva els dos edificis del costat, el número 7 i el número 11.



Eduard Martínez, cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, va explicar dimarts matí que l'avís ha arribat al voltant de dos quarts d'onze del matí. L'edifici tenia planta baixa, quatre plantes estàndard i l'àtic. A la planta baixa hi ha tres habitatges, quatre als quatre pisos i un àtic: en total 20 habitatges. Es repeteix la mateixa estructura als dos edificis adjacents que s'han evacuat.

Martínez ha explicat que ha estat un col·lapse "relativament net" i no està previst que hi hagi un "col·lapse secundari". Tot i així, el desenrunament serà difícil perquè hi ha runa acumulada a la planta baixa que arriba fins al primer pis.