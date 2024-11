Trump avança Harris en el recompte electoral als Estats Units i acaricia la Casa Blanca

Donald Trump està a punt de tornar a la Casa Blanca quatre anys després. La seva victòria sobre la demòcrata Kamala Harris està més a prop que mai. A l'espera del resultat final en diversos estats clau, Trump suma 267 compromissaris enfront dels 214 d'Harris. Són necessaris 270 per guanyar. Trump també avantatja Harris en vot popular: li treu uns cinc milions de vots, si bé encara hi ha llocs on encara s'està votant.

El resultat final pinta tan malament per a Harris que la candidata demòcrata fins i tot va decidir suspendre el discurs que pretenia oferir en la nit electoral. Tot un símptoma que apunta a la victòria final del candidat republicà.

El resultat final d'aquestes eleccions depèn de set estats anomenats claus: Pensilvània, Geòrgia, Carolina del Nord, Míchigan, Wisconsin, Arizona i Nevada. Trump ha donat un cop sobre la taula guanyant a Carolina del Nord, Geòrgia i Pennsilvània; a més, manté el seu avantatge, encara que sigui ajustat, a Wisconsin, Michigan i Arizona.

Amb aquests resultats provisionals, Trump està molt prop de la victòria final. Al republicà li valen diverses combinacions: però en té prou guanyant en tres dels estats dels quatre en els quals ja va guanyant. "Joc, set i partit", ha manifestat en el seu compte de la xarxa social X l'amo de la mateixa i gran impulsor de la campanya de Trump, el magnat Elon Musk.

Poc després de la mitjanit i després de conèixer-se la derrota a Carolina del Nord i Geòrgia, Harris va cancel·lar el discurs que estava previst que oferís des de la Universitat d'Howard, a Washington. El silenci d'Harris és tot un símptoma: encara que no és del tot definitiva, la demòcrata sembla acceptar la seva derrota enfront de Donald Trump.

Les escasses opcions que encara manté Harris passen per guanyar precisament en els estats en els quals va per darrere. No és fàcil, però tampoc del tot impossible. La campanya de la candidata demòcrata manté les esperances posades en l'anomenat "mur blau" (Wisconsin i Míchigan) i espera "tancar amb força" els resultats del recompte de les eleccions al llarg d'aquest dimecres, a mesura que vagi avançant l'escrutini.

Però si qualsevol d'aquests estats del "mur blau" es decanta del costat del republicà, llavors les possibilitats de Trump de tornar a la Casa Blanca quedarien confirmades.

Victoria esperada en els seus feus

Trump manté avantatges sòlids en tots els estats clau, on està millorant els resultats que va obtenir el 2020. Carolina del Nord ha estat el primer dels set estats clau en el qual s'ha conegut el guanyador. Se l'ha emportat Trump, igual que Geòrgia. La victòria d'Harris en els estats de Washington, Oregon i Califòrnia, el més poblat del país, és insuficient per contrarestar l'avanç de Trump: només li ha servit per retallar una mica de distància però no li ha servit per guanyar.

De moment, els dos candidats s'han imposat en els estats on la seva victòria era previsible, en els seus bastions.



De moment, Trump s'ha emportat Indiana (amb 11 compromissaris), Kentucky (8), Carolina del Sud (9), Virgínia Occidental (4), Ohio (17), Alabama (9), Florida (30), Mississipí (6), Missouri (10), Oklahoma (7), Tennesse (11), Arkansas (6), Kansas (6), Louisiana (8), Dakota del Nord (3), Dakota del Sud (3), Texas (40), Wyoming (3), Montana (4), Utah (6), 3 delegats de Nebraska i Idaho (4).

Mentre que Harris té Vermont (3), Connecticut (7), Delaware (3), el Districte de Columbia (3), Illinois (19), Maryland (10), Massachusetts (11), Nova Jersey (14), Rhose Island (4), Colorado (10), Nova York (28), Califòrnia (54), Oregon (8), Washington (12) i un delegat de Maine.



Els estatunidencs no decideixen per vot popular qui serà el seu pròxim president, sinó que designen a un nombre d'electors en cada estat que conformen el Col·legi Electoral i que s'encarreguen de triar al pròxim inquilí de la Casa Blanca. El Col·legi Electoral té 538 compromissaris i, per guanyar, Trump o Harris necessiten almenys una majoria de 270.

Victoria dels Republicans al Senat

Les penúries dels demòcrates no acaben aquí. A més de les eleccions presidencials, la ciutadania dels Estats Units ha de renovar part del Senat i la la totalitat de la Cambra de Representants. El Partit Republicà ha arrabassat el control del Senat dels Estats Units als demòcrates després de quatre anys en l'oposició. Els Republicans també aconsegueixen la majoria en la Cambra de Representants.