El TSJC anul·la la retirada de la Medalla d'Or de Barcelona a Martín Villa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat la revocació de la Medalla d'Or de Barcelona a l'exministre de l'Interior Rodolfo Martín Villa, concedida el 1976 i que va ser-li retirada el 2017. La sentència estima el recurs d’apel·lació i es basa en l’aplicació del Reglament Municipal del propi Ajuntament de Barcelona de l’any 2012, que va mantenir les distincions concedides a totes les persones i entitats corporatives a l’empara del Reglament Municipal anterior de l’any 1950.

La sentència compta amb dos vots particulars favorables a l’anul·lació

La sentència, però, compta amb dos vots particulars favorables a l'anul·lació. L’acord municipal de retirada de medalles d’or s’havia basat en l’article 6 del reglament Municipal de l’any 2012, que va introduir la possibilitat de revocació per actes desmereixedors de la seva concessió, no contemplada en l’anterior reglament de 1950.



La sentència considera que la retirada és possible quan es produeixin fets coetanis no coneguts en el moment de l’atorgament, o per actes o manifestacions contràries a motius que van justificar la concessió (termes utilitzats per l’article 6.1 del Reglament municipal de 2012) però en cap cas sobre la base de realitzar un nou judici de valor o de concessió o per raons d’oportunitat.



Martín Villa va recórrer al TSJC després que el jutjat contenciós-administratiu número 11 de Barcelona desestimés el 2018 el recurs per la revocació, aprovada pel ple de l'Ajuntament de Barcelona el març del 2017 amb els vots a favor de tots els partits, excepte el PP, que s'hi va mostrar contrari, i Cs, que es va abstenir.

Querella argentina

Martín Villa està sent processat per la jutgessa argentina María Servini, que investiga els crims del franquisme, per homicidis i tortures durant la dictadura franquista i la Transició. Concretament, l'investiga per l'assassinat el 1977 del jove Arturo Ruiz; per la coneguda com a matança de Vitòria, en què van morir cinc obrers; per la repressió policial durant les festes dels Sanfermines de 1978 i de cinc morts més durant la Setmana Pro Amnistia del 1977.

El ple va revocar el 2019 les 10 medalles concedides per l'ajuntament franquista

Martín Villa va ser procurador a les Corts i governador civil de Barcelona al final del franquisme i després va ser ministre i vicepresident durant la Transició i diputat del PP al Congrés durant l'època democràtica.

El plenari de Barcelona va revocar el 2019 les deu medalles concedides per l'ajuntament franquista amb el vot a favor de tots els grups, excepte del PP, que es va abstenir, però cap d'ells, o les famílies, l'ha tornada.



En les seves al·legacions, Martín Villa detecta defectes de forma en la revocació, però també nega la seva responsabilitat en l'empresonament del periodista Josep Maria Huertas Claveria o en els afusellaments de setembre de 1975. També es desvincula dels fets de Vitòria. "Les atribucions de responsabilitat no només són vagues i genèriques, sinó que de l'anàlisi detallat dels informes ni tan sols se sostenen. La simple ostentació d'un càrrec no permet que se m'imputin tots els fets esdevinguts durant aquell període", argumenta.