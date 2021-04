El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la sanció contra Gas Natural, l'actual Naturgy, que li va imposar la Generalitat pel cas de la dona morta a Reus que vivia en situació de pobresa energètica després que la companyia li tallés el subministrament elèctric. El TSJC ha estimat el recurs que la multinacional energètica va imposar al·legant que el reglament sancionador del Govern no estava aprovat quan van succeir els fets. El Departament d'Empresa ja ha presentat un recurs de cassació al Tribunal Suprem i rebat que Gas Natural hauria d'haver esperat l'informe de serveis socials abans de tallar els subministraments, tal com indica la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica.

La dona, de 81 anys, va morir el 2016 quan una de les espelmes amb les que il·luminava la casa va incendiar el matalàs on dormia. L'incendi es va estendre per tot l'habitatge fins a causar-li la mort. Feia dos mesos que no tenia llum a causa d'un deute de 250 euros. La Generalitat va considerar una "infracció molt greu" el tall de llum que va efectuar Gas Natural i va imposar la sanció de 500.000 euros que ara el tribunal tomba.

Segons la Llei 24/2015, és d'obligat compliment esperar l'informe dels serveis socials abans d'efectuar un tall de llum, ja que, si la persona deutora està en una situació de vulnerabilitat social, no està permès treure-li els subministraments, ja que l'administració actuarà per evitar-ho. En el recurs, la Generalitat al·lega que no era necessari "cap desenvolupament reglamentari" perquè la multinacional complís amb la llei, i cita un dictamen del Consell d'Estat, arran d'un recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra articles de la 24/2015, en el qual manifestava que no era procedent impugnar l'article que fixa la necessitat d'esperar l'informe, el 6.4.