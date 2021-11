El TSJC autoritza el passaport Covid per accedir a bars i restaurants, gimnasos i residències

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat aquest dijous l'ús del passaport Covid per accedir a l'interior de bars i restaurants, gimnasos i instal·lacions esportives i residències de gent gran. Ho havia demanat el Govern davant de l'empitjorament de la pandèmia. La Fiscalia s'havia oposat a donar llum verda a la mesura, segons fonts coneixedores. L'ampliació de l'ús del certificat entra en vigor aquesta mitjanit i té una durada inicial de 14 dies.

Tots aquests establiments se sumen a l'oci nocturn i als banquets amb ball, on ja era vigent l'obligatorietat d'ensenyar el certificat Covid. Caldrà veure si aquesta mesura s'amplia a més establiments en els propers dies després que el comitè assessor del Departament de Salut el recomanés per a cinemes i teatres.

L'EMA autoritza Pfizer per a infants d'entre cinc i 11 anys

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha avalat vacunar els nens d'entre cinc i 11 anys amb Pfizer-BioNTech contra la Covid-19. Després d'una reunió aquest dijous, els científics experts de l'agència han validat els estudis clínics realitzats amb uns 2.000 infants que indiquen una efectivitat i la seguretat del vaccí per als menors comparable a la dels adults. La dosi serà menor de la que es fa servir per als majors de 12 anys: una tercera part de l'habitual. De totes maneres, es posarà en dues injeccions en un espai de temps de tres setmanes.



És el primer vaccí que rep l'autorització del regulador de la Unió Europea per a aquesta franja d'edat. A finals de maig, l'EMA va aprovar l'ús de Pfizer-BioNTech en adolescents d'entre 12 i 15 anys.