El TSJC cita a declarar Torrent i tres exmembres de la Mesa per debats sobre la monarquia i l'autodeterminació

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar com a investigat el proper 15 de setembre l'expresident del Parlament i actual conseller de Treball, Roger Torrent, així com tres membres més de la mesa del Parlament l'anterior legislatura: Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós i Josep Costa. El tribunal els investiga per un suposat delicte de desobediència, en permetre dos debats parlamentaris sobre la monarquia i l'autodeterminació el novembre del 2019 tot i els advertiments dels lletrats de la cambra perquè podia vulnerar la prohibició del Tribunal Constitucional (TC).

En la seva querella, la Fiscalia els acusa de desobediència per haver admès a tràmit i permès que es debatés al ple el text de dues resolucions, una el 12 de novembre i l'altra el 26 de novembre de 2019. A la primera hi constava un compromís amb l'exercici del dret a l'autodeterminació, mentre que la segona, una resolució de resposta a la sentència del Suprem per l'1-O, reiterava la reprovació del rei. La magistrada instructora també dona cinc dies a Vox per aportar una fiança de 10.000 euros per seguir com a acusació popular. La resolució es pot recórrer, però no suspèn el procediment.

El ministeri públic recordava en el seu escrit que la sentència del TC del 2 de desembre del 2015 va declarar inconstitucional i nul·la la resolució 1/XI del Parlament del 9 de novembre del 2015 sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats del 27-S. El TC va acordar la suspensió de les resolucions parlamentàries i va recordar a la Mesa el seu deure "d'impedir i paralitzar qualsevol iniciativa parlamentària que suposés ignorar o eludir la suspensió acordada" i els va advertir que podien incórrer en responsabilitats, inclosa la penal, si ho incomplien. Al seu escrit, la Fiscalia considerava que els quatre querellats van incomplir aquesta sentència en permetre els dos debats.



La querella és contra l'aleshores president del parlament, Roger Torrent; qui era vicepresident primer, Josep Costa; el secretari primer, Eusebi Campdepadrós; i la secretària quarta, Adriana Delgado. Delgado va deixar el càrrec el 26 de novembre del 2019 i va ser substituïda per Rut Ribas.